La diretta streaming

Carmine Panarella
Il Girone B di Serie C fa tappa allo Stadio Vanni Sanna di Sassari per la sfida Torres-Bra, in programma sabato 24 gennaio alle ore 14:30. Un confronto diretto dal peso specifico elevato, giocato su un campo tradizionalmente caldo, dove entrambe le squadre cercano ossigeno in una fase delicata della stagione.

Hai tre possibilità per guardare Torres-Bra in streaming gratis:

Dove vedere Torres-Bra in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Torres-Bra” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    La Torres arriva a questa sfida da diciottesima in classifica con 16 punti, in piena zona bassa e con l’urgenza di dare una svolta al proprio campionato. La squadra sarda ha bisogno di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e avvicinare le dirette concorrenti.

    Situazione simile per il Bra, sedicesimo a 20 punti, appena sopra i rossoblù. I piemontesi cercano continuità e punti pesanti in uno scontro diretto che può incidere in modo concreto sulla corsa salvezza.

