Il Girone B di Serie C fa tappa allo Stadio Vanni Sanna di Sassari per la sfida Torres-Bra, in programma sabato 24 gennaio alle ore 14:30. Un confronto diretto dal peso specifico elevato, giocato su un campo tradizionalmente caldo, dove entrambe le squadre cercano ossigeno in una fase delicata della stagione.
Il momento delle due squadre—
La Torres arriva a questa sfida da diciottesima in classifica con 16 punti, in piena zona bassa e con l’urgenza di dare una svolta al proprio campionato. La squadra sarda ha bisogno di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e avvicinare le dirette concorrenti.
Situazione simile per il Bra, sedicesimo a 20 punti, appena sopra i rossoblù. I piemontesi cercano continuità e punti pesanti in uno scontro diretto che può incidere in modo concreto sulla corsa salvezza.
