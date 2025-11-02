Torres-Carpi: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in streaming

Torres-Carpi in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 02:35)

Domenica 2 novembre 2025, allo stadio di Sassari, la SEF Torres 1903 ospita il Carpi per un match che promette tensione e risposte importanti nel Girone B di Serie C. Due squadre agli antipodi per morale e obiettivi, ma entrambe alla ricerca di punti fondamentali per rilanciare la propria stagione. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone B) Torres-Carpi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Torres — La Torres vive un momento delicato. I sardi, penultimi con appena 7 punti in 11 gare, faticano a trovare la via del gol e la solidità difensiva che servirebbe per risalire la classifica. Il bilancio è impietoso: una sola vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte, con 5 reti segnate e 13 subite. In casa, la squadra di Michele Pazienza non riesce a imporsi, e il fattore campo non sta portando i frutti sperati. Tuttavia, il ricordo dell’ultimo successo contro il Carpi (4-2) alimenta la speranza di un colpo che possa invertire la rotta.

Qui Carpi — Il Carpi, invece, arriva in Sardegna con maggiore fiducia e una classifica più serena: 10° posto con 15 punti. Gli uomini di Stefano Cassani hanno alternato prestazioni convincenti a qualche passaggio a vuoto, ma restano una formazione temibile, soprattutto in trasferta, dove hanno raccolto 3 vittorie in 5 uscite. Il reparto offensivo, con 13 gol realizzati, è la chiave del gioco emiliano, anche se la difesa (15 reti incassate) continua a rappresentare un punto debole. L’obiettivo è chiaro: consolidarsi nella zona playoff e sfruttare la crisi della Torres per tornare subito a vincere.

Torres-Carpi, probabili formazioni — Torres in campo con un 4-3-2-1. Tra i pali Zaccagno, protetto da un quartetto difensivo formato da Zambataro, Antonelli, Mercadante, Nunziatini. In mezzo al campo, la cabina di regia sarà affidata a Sala, Brentan e Marsala, con Stefano e Lunghi alle spalle dell'unica punta Musso.

Difesa a tre per il Carpi. Pitti, Rossini, Lombardia a protezione dell'estremo difensore Sacchetti. Linea di centrocampo a quattro con Tcheuna e Rigo sulle fasce e Amayah e Pietra in mezzo. A guidare l'attacco sarà Mahrani, coadiuvato da Cortesi e Arcopinto.

Torres (4-3-2-1): Zaccagno; Zambataro, Antonelli, Mercadante, Nunziatini; Sala, Brentan, Masala; Di Stefano, Lunghi; Musso. Allenatore: Michele Pazienza.

Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Pitti, Rossini, Lombardi; Tcheuna, Amayah, Pietra, Rigo; Cortesi, Arcopinto; Mahrani. Allenatore: Stefano Cassani.

