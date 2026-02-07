Lo streaming gratis della gara di campionato Torres-Juventus Next Gen: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 09:06)

Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 12:30 la sfida tra Torres e Juventus Next Gen, un confronto importante soprattutto in chiave classifica. I padroni di casa sono diciottesimi con 20 punti e hanno bisogno di risultati per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti occupano il sesto posto a quota 33, posizione che consente di guardare con fiducia alla corsa playoff.

Hai tre possibilità per guardare Torres-Juventus Next Gen in streaming gratis:

Dove vedere Torres-Juventus Next Gen in diretta TV e in streaming LIVE — La partita Torres-Juventus Next Gen è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatical o Goldbet

Avere un conto attivo

CercareTorres-Juventus Next Gen nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Torres, diciottesima con 20 punti, vive una stagione complicata, nella quale la priorità resta quella di trovare continuità e solidità. La squadra di Michele Pazienza è chiamata a sfruttare il fattore campo per provare a strappare punti preziosi, puntando su intensità e attenzione difensiva.

La Juventus Next Gen, sesta a 33 punti, arriva a questo match con maggiore serenità di classifica. La formazione di Massimo Brambilla ha mostrato buone qualità nel corso della stagione, alternando possesso e verticalità, e punta a confermarsi nelle zone alte per consolidare la propria posizione playoff.

Le probabili formazioni di Torres-Juventus Next Gen — La Torres dovrebbe affidarsi al 3-4-3, modulo che garantisce equilibrio tra i reparti e consente di lavorare con ampiezza sugli esterni. L’obiettivo sarà mantenere compattezza difensiva e provare a rendersi pericolosa sfruttando la spinta sulle corsie e la presenza di tre uomini offensivi.

La Juventus Next Gen risponde con lo stesso 3-4-3, un assetto che permette grande mobilità e pressione alta. Il baricentro può alzarsi grazie alla qualità in mezzo al campo, mentre il tridente offensivo è chiamato a muoversi con continuità per creare spazi e soluzioni in zona gol.

Torres (3-4-3): Zaccagno, Mercadante, Antonelli, Fabriani, Bracco, Brentan, Sala, Zecca, Di Stefano, Lunghi, Diakite. Allenatore: Michele Pazienza

Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla