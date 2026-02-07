Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 12:30 la sfida tra Torres e Juventus Next Gen, un confronto importante soprattutto in chiave classifica. I padroni di casa sono diciottesimi con 20 punti e hanno bisogno di risultati per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti occupano il sesto posto a quota 33, posizione che consente di guardare con fiducia alla corsa playoff.
La diretta streaming
Torres-Juventus Next Gen streaming gratis: dove vederla in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Torres-Juventus Next Gen in streaming gratis:
Dove vedere Torres-Juventus Next Gen in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita Torres-Juventus Next Gen è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Torres, diciottesima con 20 punti, vive una stagione complicata, nella quale la priorità resta quella di trovare continuità e solidità. La squadra di Michele Pazienza è chiamata a sfruttare il fattore campo per provare a strappare punti preziosi, puntando su intensità e attenzione difensiva.
La Juventus Next Gen, sesta a 33 punti, arriva a questo match con maggiore serenità di classifica. La formazione di Massimo Brambilla ha mostrato buone qualità nel corso della stagione, alternando possesso e verticalità, e punta a confermarsi nelle zone alte per consolidare la propria posizione playoff.
Le probabili formazioni di Torres-Juventus Next Gen—
La Torres dovrebbe affidarsi al 3-4-3, modulo che garantisce equilibrio tra i reparti e consente di lavorare con ampiezza sugli esterni. L’obiettivo sarà mantenere compattezza difensiva e provare a rendersi pericolosa sfruttando la spinta sulle corsie e la presenza di tre uomini offensivi.
La Juventus Next Gen risponde con lo stesso 3-4-3, un assetto che permette grande mobilità e pressione alta. Il baricentro può alzarsi grazie alla qualità in mezzo al campo, mentre il tridente offensivo è chiamato a muoversi con continuità per creare spazi e soluzioni in zona gol.
Torres (3-4-3): Zaccagno, Mercadante, Antonelli, Fabriani, Bracco, Brentan, Sala, Zecca, Di Stefano, Lunghi, Diakite. Allenatore: Michele Pazienza
Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla
Per seguire lo streaming gratis di Torres-Juventus Next Gen è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
