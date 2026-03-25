Torres-Livorno: dove vedere gratuitamente la gara di Serie C

SEF Torres 1903-Livorno si gioca il 28 marzo 2026 alle ore 14:30. Scopri come vederla gratuitamente in streaming

Stefano Sorce 25 marzo - 23:58

Non è una partita di cartello, ma è una di quelle che pesano davvero. Torres-Livorno, in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 14:30, mette di fronte due squadre che cercano punti per dare una direzione diversa al proprio finale di stagione, in un confronto dove equilibrio e pressione saranno protagonisti.

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La Torres arriva a questo appuntamento in 16ª posizione con 31 punti, in piena zona delicata della classifica. Il percorso fin qui è stato discontinuo, con 28 gol segnati e 41 subiti, numeri che raccontano una squadra che fatica a trovare continuità soprattutto in fase offensiva. Nelle ultime cinque partite sono arrivati una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, segnale di una squadra che resta agganciata alle partite ma che fatica a fare il salto definitivo.

Il Livorno, invece, occupa l’11ª posizione con 37 punti e vive un momento altrettanto complicato. La squadra toscana non vince da cinque partite, con tre pareggi e due sconfitte, e continua a mostrare difficoltà evidenti soprattutto in trasferta, dove il rendimento resta uno dei principali limiti stagionali. I 46 gol subiti confermano una fragilità difensiva che spesso condiziona l’andamento delle gare.

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