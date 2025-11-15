derbyderbyderby streaming Torres-Perugia: dove vedere LIVE la Serie C in Diretta TV e in Streaming

Torres-Perugia in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365
Scontro ad altissima tensione nella parte bassa del Girone B: penultima contro terzultima, con punti che valgono ben più del semplice bottino di giornata. Il Perugia ritrova qualche certezza, ma la classifica resta una minaccia continua. A Sassari servirà non sbagliare nulla e, soprattutto, non perdere, a meno che la partita non prenda direzioni imprevedibili. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone B) Torres-Perugia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

TORRES PERUGIA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire la gara di Serie C Torres-Perugia  GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Torres e Perugia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Torres-Perugia” nella sezione Live Streaming.

    Qui Torres

    —  

    La Torres arriva alla sfida dopo un periodo difficile: dopo il pareggio a reti inviolate contro il Guidonia Montecelio, i sardi hanno subito due sconfitte consecutive senza segnare (1-0 con il Carpi e 3-0 contro il Ravenna). La squadra di Alfonso Greco fatica a trovare il gol ormai da sette partite, un dato che pesa molto sulla fiducia del gruppo.

    Qui Perugia

    —  

    Il Perugia, invece, sembra aver trovato una piccola ripresa dopo un lungo momento negativo di sette sconfitte consecutive. I ragazzi di Giovanni Tedesco hanno battuto il Livorno 2-0 e poi pareggiato con Pontedera (2-2) e Arezzo (0-0), mostrando maggiore solidità e voglia di risalire la classifica.

    Torres-Perugia, le probabili formazioni

    —  

    TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Lattanzio, Giorico, Brentan, Zambataro; Mastinu; Musso, Starita. Allenatore: Alfonso Greco.

    PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Tumbarello, Torrasi, Megelaitis; Kanouté; Bacchin, Montevago. Allenatore: Giovanni Tedesco.

    Non perdere l’occasione di seguire Torres-Perugia in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto della sfida Torres-Perugia in streaming live gratis su Bet365!

