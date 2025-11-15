Torres-Perugia: dove vedere LIVE la Serie C in Diretta TV e in Streaming

Scontro ad altissima tensione nella parte bassa del Girone B: penultima contro terzultima, con punti che valgono ben più del semplice bottino di giornata. Il Perugia ritrova qualche certezza, ma la classifica resta una minaccia continua. A Sassari servirà non sbagliare nulla e, soprattutto, non perdere, a meno che la partita non prenda direzioni imprevedibili. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone B) Torres-Perugia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Streaming e Diretta Tv
TORRES PERUGIA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire la gara di Serie C Torres-Perugia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Torres e Perugia.
Qui Torres—
La Torres arriva alla sfida dopo un periodo difficile: dopo il pareggio a reti inviolate contro il Guidonia Montecelio, i sardi hanno subito due sconfitte consecutive senza segnare (1-0 con il Carpi e 3-0 contro il Ravenna). La squadra di Alfonso Greco fatica a trovare il gol ormai da sette partite, un dato che pesa molto sulla fiducia del gruppo.
Qui Perugia—
Il Perugia, invece, sembra aver trovato una piccola ripresa dopo un lungo momento negativo di sette sconfitte consecutive. I ragazzi di Giovanni Tedesco hanno battuto il Livorno 2-0 e poi pareggiato con Pontedera (2-2) e Arezzo (0-0), mostrando maggiore solidità e voglia di risalire la classifica.
Torres-Perugia, le probabili formazioni—
TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Lattanzio, Giorico, Brentan, Zambataro; Mastinu; Musso, Starita. Allenatore: Alfonso Greco.
PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Tumbarello, Torrasi, Megelaitis; Kanouté; Bacchin, Montevago. Allenatore: Giovanni Tedesco.
