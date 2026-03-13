Sabato 14 marzo alle ore 14:30 lo Stadio Vanni Sanna ospiterà la sfida tra Torres e Ravenna, gara valida per il campionato di Serie C. Si tratta di un confronto importante per entrambe le squadre, impegnate a inseguire obiettivi diversi in questa fase della stagione.
Lo streaming live
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Dove vedere Torres-Ravenna in diretta TV e streaming gratis—
Torres-Ravenna sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Ravenna occupa attualmente il terzo posto in classifica ma arriva alla partita dopo alcune prestazioni poco convincenti. Nell’ultimo turno la formazione allenata da Andrea Mandorlini è stata sconfitta dall’Ascoli, un risultato che ha rallentato la corsa nelle zone alte della graduatoria. La Torres, invece, sta lottando per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Alfonso Greco si trova al sedicesimo posto ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio contro il Carpi e l’obiettivo è continuare a fare punti per uscire definitivamente dalla zona più pericolosa della classifica.
Le probabili formazioni di Torres-Ravenna—
La Torres dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, con Sorrentino come principale riferimento offensivo supportato sulla trequarti da Sala e Di Stefano. Il Ravenna dovrebbe invece schierarsi con il 4-2-3-1, affidando il ruolo di punta centrale a Italeng.
Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Idda, Nunziatini; Zambataro, Brentan, Mastinu, Liviero; Sala, Di Stefano; Sorrentino. Allenatore: Alfonso Greco.
Ravenna (4-2-3-1): Anacoura; Donati, Bianconi, Esposito, Bani; Mandorlini, Lonardi; Spini, Tenkorang, Fischnaller; Italeng. Allenatore: Andrea Mandorlini.
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