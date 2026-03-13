Dove vedere Torres-Ravenna in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Il Ravenna occupa attualmente il terzo posto in classifica ma arriva alla partita dopo alcune prestazioni poco convincenti. Nell’ultimo turno la formazione allenata da Andrea Mandorlini è stata sconfitta dall’Ascoli, un risultato che ha rallentato la corsa nelle zone alte della graduatoria. La Torres, invece, sta lottando per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Alfonso Greco si trova al sedicesimo posto ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio contro il Carpi e l’obiettivo è continuare a fare punti per uscire definitivamente dalla zona più pericolosa della classifica.