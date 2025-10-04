Torres-Sambenedettese: diretta TV e streaming LIVE del match

Partita tesa in terra sarda nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. Ecco tutte le info da sapere in merito

Michele Massa 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 11:03)

Nel girone B di Serie C nel sabato pomeriggio è prevista la sfida tra Torres e Sambenedettese. I padroni di casa sono alla ricerca di una svolta, dopo un inizio tutt'altro che brillante di stagione. Gli ospiti invece, cercano stabilità dopo un discreto avvio.

Il momento delle due squadre — La SEF Torres attraversa un momento complicato, trovandosi al 18° posto in classifica con appena 5 punti, raccolti grazie a una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. La squadra ha faticato a finalizzare le occasioni create, realizzando solo 5 reti e incassandone 9. Anche il rendimento casalingo lascia a desiderare: nelle ultime quattro partite giocate in casa, è arrivata una sola vittoria, accompagnata da un pareggio e due sconfitte.

Sul fronte opposto, la Sambenedettese si presenta in condizioni decisamente migliori, occupando la 6ª posizione con 11 punti. Il bilancio della squadra comprende tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 10 gol segnati e 8 subiti. In trasferta, il gruppo ha mostrato una buona tenuta, restando imbattuto con una vittoria e due pareggi. Il reparto offensivo, in particolare, sembra poter rappresentare una seria minaccia per la difesa della Torres.

Le probabili formazioni di Torres-Sambenedettese — Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca, Sala, Giorico, Dumani; Lunghi, Bonin; Musso.

Sambenedettese (4-3-3): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi; Touré, Alfieri, Candellori; Konaté, Eusepi, Touré.