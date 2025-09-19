Torres-Ternana: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 15:32)

La Serie C torna in campo e sabato 20 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone B la sfida tra Torres e Ternana. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Torres-Ternana in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Torres e Ternana in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — La Torres si trova attualmente al quattordicesimo posto con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, mostrando un rendimento piuttosto incostante. Nelle quattro gare disputate, i rossoblù hanno messo a segno 3 reti e ne hanno incassate 5, segnalando qualche fragilità nella fase difensiva.

La Ternana, invece, occupa la sesta piazza con 6 punti, arrivati da due successi e due battute d’arresto. I rossoverdi hanno realizzato 6 gol e ne hanno subiti 4, evidenziando una maggiore incisività in attacco rispetto agli avversari. Per quanto riguarda il rendimento fuori casa, la squadra umbra ha raccolto una vittoria e una sconfitta, mentre la Torres ha ottenuto la maggior parte dei propri punti davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Torres-Ternana — Torres (3-5-2): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Lunghi, Masala, Nunziatini; Starita, Musso. All. Formisano

Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Balcot, Vallocchia, Tripi, Ndrecka; Orellana; Ferrante, Dubickas.