La sfida di Lega A Basket tra (Tortona) e si gioca domenica 8 marzo alle ore 18:00. Tortona arriva all’appuntamento da quinta in classifica con 12 vittorie e 7 sconfitte, posizione che conferma solidità e continuità nel corso della stagione. Cremona è nona con 8 vittorie e 11 sconfitte, ancora pienamente in corsa per restare agganciata alla zona playoff ma con margine d’errore ridotto.