Segui Tortona-Varese: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 10:09)

La sfida delle 18:00 tra Derthona Basket e Openjobmetis Varese promette scintille al PalaFerraris. I padroni di casa cercano conferme per restare agganciati alle prime posizioni della Lega Basket Serie A, mentre i lombardi hanno bisogno di una scossa dopo un avvio complicato. Scopri come seguire la sfida di Serie A Tortona-Varese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Tortona — Derthona si presenta al match in grande fiducia: dopo la convincente vittoria su Napoli (87-76), la squadra di coach Fioretti ha centrato la quarta vittoria in cinque partite, mostrando solidità e continuità su entrambi i lati del campo. In casa, i bianconeri sono imbattuti e hanno una media offensiva che sfiora gli 86 punti a gara.

Qui Varese — Varese, invece, vive un momento opposto. La sconfitta interna contro la Virtus Bologna (77-83) ha allungato a cinque la striscia di ko consecutivi. La squadra di Kastritīs fatica a trovare ritmo e soprattutto equilibrio difensivo: concede oltre 90 punti di media e il rendimento in trasferta resta uno dei punti più critici. Servirà una prova d’orgoglio per invertire la rotta contro una delle formazioni più in forma del campionato.

I probabili quintetti di Tortona-Varese — TORTONA, probabile rooster: Christon, Candi, Severini, Daum, Cain. Coach: Marco Fioretti

VARESE, probabile rooster: Alviti, Nkomohoua, Renfro, Moore, Moody. Coach: Iōannīs Kastritīs

