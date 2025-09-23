Tottenham-Doncaster, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Sulla carta il pronostico sorride agli Spurs, ma l’imprevedibilità delle coppe inglesi lascia aperta la possibilità di sorprese. Gli ospiti alla ricerca del miracolo sportivo

Stefano Sorce 23 settembre - 20:02

Il Tottenham apre ufficialmente il suo cammino in EFL Cup mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 20:45, ospitando al Tottenham Hotspur Stadium il Doncaster Rovers. A prima vista sembra un confronto sbilanciato, ma le coppe inglesi hanno spesso scritto pagine imprevedibili, regalando favole e cadute clamorose. Gli Spurs di Thomas Frank, forti di un avvio incoraggiante con il nuovo allenatore, partono con tutti i favori del pronostico, mentre i Rovers arrivano a Londra con il sogno di proseguire la propria corsa dopo aver già eliminato il Middlesbrough.

Qui Tottenham — Gli Spurs hanno un rapporto particolare con la EFL Cup: l’ultimo successo risale al 2008 con il gol decisivo di Jonathan Woodgate in finale, ma da allora sono arrivate solo delusioni, tra finali perse (2009, 2015 e 2021) e sorprese negative come l’eliminazione con il Colchester nel 2019. Lo scorso anno, invece, la corsa si è fermata in semifinale contro il Liverpool.Ora però l’arrivo di Thomas Frank ha portato entusiasmo e compattezza. Quattro vittorie nelle ultime sei gare in tutte le competizioni hanno acceso la fiducia dell’ambiente, come dimostrato anche dal 2-2 in rimonta contro il Brighton in Premier League.

Non mancano le assenze pesanti: Maddison, Dragusin, Kulusevski e Solanke restano out, ma rientrano elementi importanti come Kolo Muani e Davies. L’allenatore danese sfrutterà comunque la competizione per testare i giovani, con possibili sorprese come l’inserimento del sedicenne Luca Williams-Barnett, reduce da una tripletta con l’Under 21.

Qui Doncaster — Il Doncaster arriva a questo appuntamento con un misto di entusiasmo e preoccupazioni. Dopo cinque vittorie consecutive a cavallo tra agosto e settembre, tra cui spicca il clamoroso 4-0 rifilato al Middlesbrough, la squadra di Grant McCann ha rallentato, perdendo contro Wigan e AFC Wimbledon. Le crepe si sono viste soprattutto in difesa, con sette gol incassati nelle ultime quattro partite, dopo una fase iniziale in cui i Rovers sembravano impenetrabili.

La tradizione, inoltre, non aiuta: dal 2006 non vanno oltre il terzo turno e nel 2010 furono travolti proprio dal Tottenham con un netto 5-1. Le assenze non mancano: il centrocampista Harry Clifton resterà fuori sei settimane per un infortunio muscolare, mentre l’esterno Damola Ajayi, in prestito dagli Spurs, non potrà affrontare la sua squadra d’origine. Le speranze offensive sono tutte affidate al veterano Billy Sharp, che a 39 anni continua a rappresentare un simbolo per il club, con l’aiuto dei compagni di reparto Molyneux e Gibson.

Le probabili formazioni di Tottenham-Doncaster — Il tecnico danese del Tottenham dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con diversi cambi rispetto al campionato: in porta spazio a Kinsky, davanti linea difensiva composta da Spence, Danso, Davies e Udogie, con quest’ultimo pronto a partire dal primo minuto. In mediana agiranno Sarr, Gray e Simons, mentre in avanti il tridente vedrà Johnson e Scarlett larghi a supporto del giovane Tel.

Il Doncaster risponderà con un 4-2-3-1: Lawlor tra i pali, retroguardia formata da Sterry, McGrath, Pearson e Maxwell; in mediana toccherà a Bailey e Close; sulla trequarti agiranno Molyneux, Crew e Gibson alle spalle dell’eterno Billy Sharp, chiamato ancora una volta a guidare l’attacco.

Tottenham (4-3-3): Kinsky; Spence, Danso, Davies, Udogie; Sarr, Gray, Simons; Johnson, Scarlett, Tel. Allenatore: Frank

Doncaster Rovers (4-2-3-1): Lawlor; Sterry, McGrath, Pearson, Maxwell; Bailey, Close; Molyneux, Crew, Gibson; Sharp. Allenatore: McCann