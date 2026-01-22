Trabzonspor-Kasimpasa: lo streaming gratis della gara

Trabzonspor e Kasimpasa si affrontano venerdì 24 gennaio 2026 al Papara Park per la 19ª giornata di Süper Lig

Stefano Sorce 22 gennaio - 10:10

Venerdì 24 gennaio 2026 alle ore 18:00 il Papara Park ospita la sfida tra Trabzonspor-Kasimpasa, valida per la 19ª giornata di Süper Lig. I padroni di casa puntano a restare agganciati al treno delle prime posizioni, mentre gli ospiti cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Hai tre possibilità per seguire Trabzonspor-Kasimpasa

Dove vedere Trabzonspor-Kasimpasa in diretta tv e streaming — Il match Trabzonspor-Kasimpasa potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Trabzonspor vive una stagione positiva ma non priva di ostacoli. Terzo in classifica, il club del Mar Nero ha visto aumentare il distacco dalle prime due dopo qualche passo falso tra fine 2025 e inizio 2026. La squadra di Fatih Tekke ha però dimostrato carattere, vincendo in extremis nell’ultimo turno di campionato e mostrando grande resilienza. Resta qualche problema difensivo, con la porta inviolata che manca ormai da diverse partite consecutive, ma il ritorno di Onuachu in attacco rappresenta un’arma importante.

Situazione ben più delicata per il Kasimpasa, che non vince in campionato da cinque giornate. La squadra di Emre Belözoğlu fatica soprattutto in fase offensiva, con quattro gare di fila senza gol segnati. La classifica è preoccupante, con appena un punto di margine sulla zona retrocessione. Tuttavia, i precedenti recenti al Papara Park sorridono agli ospiti, imbattuti nelle ultime tre trasferte contro il Trabzonspor.

Le probabili formazioni di Trabzonspor-Kasimpasa — Il Trabzonspor dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. Tra i pali spazio a Onana, con una linea difensiva composta da Pina, Nwaiwu, Batagov e Tufan. In mezzo al campo agiranno Oulai e Jabol-Folcarelli, chiamati a dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti spazio alla qualità di Zubkov, Muci e Olaigbe, a supporto dell’unica punta Onuachu, tornato disponibile e pronto a guidare l’attacco.

Il Kasimpasa dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1. In porta confermato Gianniotis, con Winck, Arous, Opoku e Frimpong a formare la linea difensiva. Davanti alla retroguardia agirà Corekci, mentre in mediana spazio a Fall, Demirbay, Ustudang e Diabate. In avanti il riferimento offensivo sarà Gueye, chiamato a sbloccare un attacco a secco da diverse settimane.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Tufan, Oulai, Jabol-Folcarelli, Zubkov, Muci, Olaigbe, Onuachu.

Kasimpasa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Frimpong, Corekci, Fall, Demirbay, Ustudang, Diabate, Gueye.