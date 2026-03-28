La sfida NBA tra Trail Blazers e Wizards si gioca alle ore 00:00 tra domenica 29 marzo e lunedì 30 marzo. I Trail Blazers vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Wizards puntano a un successo in trasferta per migliorare la propria posizione nella Eastern Conference. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TRAIL BLAZERS-WIZARDS SU SISAL

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