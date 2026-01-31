Trapani-Altamura: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Trapani-Altamura in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 31 gennaio 2026

Il match tra Trapani e Team Altamura, che si terrà domenica 1 febbraio 2026 alle 14:30, si presenta come un confronto decisivo per entrambe le squadre nel contesto del Girone C di Serie C.

Il momento delle due squadre — La sfida, valida per la ventiquattresima giornata di campionato, vedrà scendere in campo due formazioni con obiettivi contrastanti: il Trapani, attualmente ottavo con 32 punti, vuole rafforzare la propria posizione nei playoff, mentre il Team Altamura, dodicesimo con 27 punti, punta a allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Il Trapani ha mostrato una grande solidità nelle gare casalinghe, con un bilancio perfetto di 7 vittorie e 4 pareggi, senza sconfitte tra le mura amiche. La squadra di Salvatore Aronica ha un attacco prolifico, con 34 gol segnati, e una difesa che ha concesso solo 22 reti, confermandosi una delle compagini più equilibrate del campionato. D'altro canto, il Team Altamura, sotto la guida di Devis Mangia, ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, con 6 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. In trasferta, la squadra ha raccolto 4 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte, evidenziando una certa vulnerabilità lontano da casa.

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 1-1, mentre nelle sfide storiche il Trapani ha leggermente prevalso, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 vittoria per il Team Altamura. Le ultime prestazioni delle due formazioni mostrano una situazione simile: il Trapani ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, mentre il Team Altamura ha registrato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.