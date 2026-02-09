Lo streaming gratis della gara di campionato Trapani-Benevento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 09:42)

Il Girone C di Serie C propone uno scontro tra opposti allo stadio Provinciale, dove martedì 10 febbraio alle ore 18:00 si affrontano Trapani e Benevento. I padroni di casa sono quindicesimi a 25 punti e cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti sono primi con 57 punti e puntano a consolidare la vetta. Una sfida che vedrà il Trapani provare a sfruttare il fattore campo contro un Benevento determinato a mantenere la propria posizione di leader.

Hai tre possibilità per guardare Trapani-Benevento in streaming gratis:

Dove vedere Trapani-Benevento in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un conto attivo

Cercare Trapani-Benevento nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Trapani, quindicesimo a 25 punti, cerca di invertire la rotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Salvatore Aronica punta su organizzazione difensiva e ripartenze veloci, cercando di limitare i pericoli e sfruttare eventuali spazi concessi dagli avversari.

Il Benevento, primo con 57 punti, è una formazione solida e aggressiva. La squadra guidata da Antonio Floro Flores fa della gestione del possesso e della capacità di attaccare in ampiezza le sue armi principali, con l’obiettivo di dominare la partita fin dai primi minuti.

Le probabili formazioni di Trapani-Benevento — Il Trapani conferma il 4-4-2, modulo che garantisce equilibrio tra difesa e centrocampo e permette di sviluppare azioni offensive tramite le due punte.

Il Benevento risponde con il 3-4-3, pensato per creare ampiezza e intensità in attacco, sfruttando la qualità dei tre interpreti offensivi.

Trapani (4-4-2): Galeotti, Giron, Stramaccioni, Negro, Ciotti, Fishnaller, Celeghin, Di Noia, Carriero, Grandolfo, Vazquez. Allenatore: Salvatore Aronica

Benevento (3-4-3): Vannucchi, Ceresoli, Saio, Borghini, Ricci, Mehic, Maita, Pierozzi, Manconi, Salvemini, Lamesta. Allenatore: Antonio Floro Flores