Trapani-Casertana: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

La formazione granata affronta questo appuntamento con il desiderio di scrollarsi di dosso la penalizzazione che ne ha condizionato l’avvio di campionato. Il roboante 6-0 inflitto al Latina ha acceso entusiasmo e fiducia, riportando il Provinciale a spingere con calore.

Vincere significherebbe non solo muovere la classifica ma anche ribadire la forza di un organico che, senza handicap iniziale, sarebbe nelle zone altissime della graduatoria . Aronica sa che i suoi hanno un’occasione concreta per dare un segnale forte al torneo.

Qui Casertana

I campani, invece, si presentano in Sicilia con un percorso fatto di due successi e un solo passo falso, convinti di avere le qualità per recitare un ruolo da protagonisti. La squadra di Coppitelli ha mostrato compattezza e idee chiare, e adesso vuole dimostrare di poter competere anche in campi ostici come quello trapanese.