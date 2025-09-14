Trapani-Casertana: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Trapani-Casertana, una sfida che promette scintille al Provinciale. Da un lato c’è una squadra che vuole cancellare definitivamente la penalità di 8 punti, dall'altra una compagine che sogna di scalare ulteriormente la classifica dopo aver conquistato sei punti in tre partite.
TRAPANI CASERTANA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo C di Serie C, Trapani-Casertana, in programma domenica 14 settembre alle ore 17:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Trapani—
La formazione granata affronta questo appuntamento con il desiderio di scrollarsi di dosso la penalizzazione che ne ha condizionato l’avvio di campionato. Il roboante 6-0 inflitto al Latina ha acceso entusiasmo e fiducia, riportando il Provinciale a spingere con calore.
Vincere significherebbe non solo muovere la classifica ma anche ribadire la forza di un organico che, senza handicap iniziale, sarebbe nelle zone altissime della graduatoria. Aronica sa che i suoi hanno un’occasione concreta per dare un segnale forte al torneo.
Qui Casertana—
I campani, invece, si presentano in Sicilia con un percorso fatto di due successi e un solo passo falso, convinti di avere le qualità per recitare un ruolo da protagonisti. La squadra di Coppitelli ha mostrato compattezza e idee chiare, e adesso vuole dimostrare di poter competere anche in campi ostici come quello trapanese.
Con una rosa esperta e ben amalgamata, la Casertana parte senza timori reverenziali e con la volontà di testare la propria ambizione contro una delle rivali più quotate.
Trapani-Casertana, probabili formazioni—
TRAPANI: Galeotti, Negro, Salines, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Benedetti; Fischnaller, Canotto; Grandolfo. Allenatore: Salvatore Aronica.
CASERTANA: De Lucia, Llano, Rocchi, Kontek, Liotti; Leone, Pezzella, Proia; Kallon, Vano, Bentivegna. Allenatore: Federico Coppitelli.
