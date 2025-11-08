Trapani-Cremona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming

Segui Trapani-Cremona: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 08:53)

Il programma domenicale della Serie A di Basket si apre con la sfida del PalaShark tra Trapani e Cremona. Palla a due fissata alle 12:00. Scopri come seguire la sfida di Serie A Trapani-Cremona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Trapani — Il Trapani Shark attraversa un periodo di forma eccellente: 4 vittorie nelle ultime 5 gare tra campionato e Champions League. La squadra di Repesa ha costruito il proprio successo su una difesa solida e sull’energia del pubblico del PalaShark, mentre JD Notae sta vivendo un momento di ispirazione offensiva che la rende una delle squadre più temute della LBA.

Qui Cremona — La Vanoli Cremona si presenta con fiducia e grande esperienza. Il gruppo allenato da Brotto è compatto e ordinato, con una difesa intelligente e un leader come Christian Burns, che a 40 anni continua a essere decisivo nella costruzione del gioco e nella gestione dei momenti chiave. Una squadra solida e difficile da scardinare.

I probabili quintetti di Trapani-Cremona — Trapani: Cappelletti, JD Notae, Petruccelli, Alibegovic, Sanogo. Coach: Repesa

Cremona: Jones, Willis, Grant, Nurns, Anigbogu. Coach: Brotto

