Il programma domenicale della Serie A di Basket si apre con la sfida del PalaShark tra Trapani e Cremona. Palla a due fissata alle 12:00. Scopri come seguire la sfida di Serie A Trapani-Cremona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Diretta TV e Streaming Gratis
Trapani-Cremona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming
Trapani-Cremona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
TRAPANI CREMONA SERIE A DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Serie A Trapani-Cremona in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Qui Trapani—
Il Trapani Shark attraversa un periodo di forma eccellente: 4 vittorie nelle ultime 5 gare tra campionato e Champions League. La squadra di Repesa ha costruito il proprio successo su una difesa solida e sull’energia del pubblico del PalaShark, mentre JD Notae sta vivendo un momento di ispirazione offensiva che la rende una delle squadre più temute della LBA.
Qui Cremona—
La Vanoli Cremona si presenta con fiducia e grande esperienza. Il gruppo allenato da Brotto è compatto e ordinato, con una difesa intelligente e un leader come Christian Burns, che a 40 anni continua a essere decisivo nella costruzione del gioco e nella gestione dei momenti chiave. Una squadra solida e difficile da scardinare.
I probabili quintetti di Trapani-Cremona—
Trapani: Cappelletti, JD Notae, Petruccelli, Alibegovic, Sanogo. Coach: Repesa
Cremona: Jones, Willis, Grant, Nurns, Anigbogu. Coach: Brotto
Non perderti la Serie A, segui Trapani-Cremona, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA