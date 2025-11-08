derbyderbyderby streaming Trapani-Cremona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming

Segui Trapani-Cremona: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365
Il programma domenicale della Serie A di Basket si apre con la sfida del PalaShark tra Trapani Cremona. Palla a due fissata alle 12:00. Scopri come seguire la sfida di Serie A Trapani-Cremona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

TRAPANI CREMONA SERIE A DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Serie A Trapani-Cremona in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Trapani-Cremona” nella sezione Live Streaming.

    • Qui Trapani

    Il Trapani Shark attraversa un periodo di forma eccellente: 4 vittorie nelle ultime 5 gare tra campionato e Champions League. La squadra di Repesa ha costruito il proprio successo su una difesa solida e sull’energia del pubblico del PalaShark, mentre JD Notae sta vivendo un momento di ispirazione offensiva che la rende una delle squadre più temute della LBA.

    Qui Cremona

    La Vanoli Cremona si presenta con fiducia e grande esperienza. Il gruppo allenato da Brotto è compatto e ordinato, con una difesa intelligente e un leader come Christian Burns, che a 40 anni continua a essere decisivo nella costruzione del gioco e nella gestione dei momenti chiave. Una squadra solida e difficile da scardinare.

    I probabili quintetti di Trapani-Cremona

    Trapani: Cappelletti, JD Notae, Petruccelli, Alibegovic, Sanogo. Coach: Repesa

    Cremona: Jones, Willis, Grant, Nurns, Anigbogu. Coach: Brotto

