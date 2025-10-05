Trapani-Giugliano, Streaming Live e Diretta Tv: dove vedere la Serie C Gratis

Trapani-Giugliano, ottava giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 01:05)

Trapani-Giugliano è la gara in programma domenica 5 ottobre 2025, alle ore 14:30. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta nel turno precedente, motivo per cui tenteranno di risalir la china. Buon inizio di stagione dei siciliani, con tre vittorie e altrettanti pareggio all'attivo che gli hanno permesso di cancellare la penalizzazione di otto punti. Ospiti, invece, senza successi da tre gare di fila

Dove vedere Trapani-Giugliano in diretta TV e in streaming LIVE — Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14.30 sarà visibile su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Qui Trapani — La squadra di Salvatore Aronica sta vivendo un inizio di campionato a dir poco particolare: nonostante la 19ª posizione in classifica con 4 punti, i numeri raccontano un percorso fatto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L’attacco ha prodotto 12 gol, la difesa ne ha incassati solo 5, segnale di una solidità che stride con la bassa posizione in graduatoria (dovuta a penalizzazione). In casa il Trapani resta una forza: 2 vittorie e 1 pareggio, ancora imbattuto tra le mura amiche.

Qui Giugliano — Il Giugliano di Mirko Cudini è in 17ª posizione con 5 punti, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. La squadra ha segnato 9 reti ma la difesa è stata troppo fragile (14 subite). Lontano da casa i numeri non aiutano (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) e il recente ko con il Sorrento ha confermato le difficoltà. Nelle ultime cinque giornate i campani hanno raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, un andamento che non fa sorridere.

Trapani-Giugliano, probabili formazioni — TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Pirrello, Negro, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Benedetti; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Mirko Spataro (Aronica squalificato).

GIUGLIANO (3-5-2): Russo; Del Fabbro, Caldore, D’Avino; D’Agostino, Zammarini, Borello, De Rosa, Vaglica; Nepi, Njambè. Allenatore: Mirko Cudini