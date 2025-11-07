Nel girone C di Serie C si affrontano due squadre in cerca di riscatto. Trapani e Picerno scendono in campo sabato 8 novembre alle ore 14:30 in un match delicato per la zona bassa della classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Trapani-Picerno in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Ecco tutti i dettagli.
La diretta streaming
Trapani-Picerno streaming gratis: dove vedere la Serie C in diretta tv live
Dove vedere Trapani-Picerno in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e accedere al palinsesto. Oltre a seguire Trapani-Picerno in streaming, potrai consultare statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni fase della gara.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Trapani occupa la dodicesima posizione con 14 punti e ha bisogno di ritrovare continuità dopo un avvio di campionato altalenante. La squadra di Salvatore Aronica cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare al successo, affidandosi alla qualità di Vazquez e all’esperienza di Fishnaller.
Il Picerno, invece, è in piena zona playout: diciottesimo con 10 punti, il gruppo di Gaetano Auteri deve invertire la rotta e ritrovare fiducia. Servirà una prestazione solida in trasferta per strappare punti preziosi su un campo difficile come quello siciliano.
Le probabili formazioni di Trapani-Picerno—
Modulo compatto e piuttosto difensivo per i padroni di casa che si dispongono con una doppia linea per limitare il più possibile le imbucate avversarie alla ricerca della profondità: questo assetto guardingo lascia presumere un approccio alla gara più prudente, in attesa di sfruttare il momento giusto per colpire. Per quanto concerne gli ospiti, largo al trequartista e ai due esterni in supporto dell'unica punta centrale per poter far male senza rinunciare ad una buona copertura difensiva.
Trapani (4-4-2): Galeotti, Giron, Stramaccioni, Negro, Ciotti, Fishnaller, Celeghin, Di Noia, Carriero, Grandolfo, Vazquez. Allenatore: Salvatore Aronica
Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Bianchi, Marino, Bocic, Santarcangelo, Esposito, Abreu. Allenatore: Gaetano Auteri
Non perdere l’occasione di seguire Trapani-Picerno in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Atalanta Under 23-Giugliano in streaming live gratis su Bet365.
