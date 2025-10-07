Scopri dove seguire il match di BCE tra Trapani-Tenerife.

Lorenzo Maria Napolitano 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 10:32)

Ritorna il grande basket. Domani ci saranno le prime sfide della Basket Champions League, e partite affascinanti ci sono soprattutto nel Gruppo D. A comporre il girone ci sono Tofas, Bnei, Trapani e Tenerife. Proprio queste ultime due squadre si sfideranno domani alle ore 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Basket Champions League, Trapani-Tenerife: diretta tv e streaming LIVE del match — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Siamo soltanto ad inizio stagione, nei rispettivi campionati si sono giocate poche partite ma si parte già con i campionati europei, per misurare le ambizioni delle squadre. Il Tenerife ha vinto la sua partita 104-93 contro il Manresa, dando una grande prova di forza. Anche il Trapani non ha fallito il suo primo appuntamento stagionale, vincendo 91-87 contro Trieste.

Il possibile quintetto di Trapani-Tenerife — Trapani: Ford, Eboua, Alibegovic, Rossato, Arcidiacono.

Tenerife: Doornekamp, Giedraitis, Shermadini, Huertas, Fitipaldo.