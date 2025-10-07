Basket Champions League, Trapani-Tenerife: diretta tv e streaming LIVE del match

Ritorna il grande basket. Domani ci saranno le prime sfide della Basket Champions League, e partite affascinanti ci sono soprattutto nel Gruppo D. A comporre il girone ci sono Tofas, Bnei, Trapani e Tenerife. Proprio queste ultime due squadre si sfideranno domani alle ore 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il momento di forma delle due squadre—
Siamo soltanto ad inizio stagione, nei rispettivi campionati si sono giocate poche partite ma si parte già con i campionati europei, per misurare le ambizioni delle squadre. Il Tenerife ha vinto la sua partita 104-93 contro il Manresa, dando una grande prova di forza. Anche il Trapani non ha fallito il suo primo appuntamento stagionale, vincendo 91-87 contro Trieste.
Il possibile quintetto di Trapani-Tenerife—
Trapani: Ford, Eboua, Alibegovic, Rossato, Arcidiacono.
Tenerife: Doornekamp, Giedraitis, Shermadini, Huertas, Fitipaldo.
