Trento-Albinoleffe, sfida valida per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C. Un confronto tra due squadre protagoniste di un percorso fin qui altalenante; meglio i padroni di casa ai punti, quattro collezionati (una vittoria, un pareggio e un ko). Male, invece, gli ospiti, con un solo punto all'attivo dopo i primi tre turni.
Diretta Tv e Streaming gratis
Trento-Albinoleffe: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE
Dove vedere Trento-Albinoleffe in Diretta TV e in streaming LIVE—
TRENTO ALBINOLEFFE DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, Trento-Albinoleffe, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Trento—
La formazione gialloblù arriva a questa sfida con un bilancio tutto sommato positivo: 4 punti in classifica frutto di una vittoria, un pari e una sconfitta. Il dato sui gol racconta di una squadra equilibrata (3 fatti e 3 subiti), anche se davanti al proprio pubblico non è riuscita a imporsi, incassando una battuta d’arresto al “Briamasco”. La squadra di Tabbiani ha mostrato spunti interessanti in attacco e una buona solidità generale: il match contro l’AlbinoLeffe rappresenta dunque un’occasione concreta per allungare il passo e scalare posizioni.
Qui Albinoleffe—
Per i seriani la situazione è più complicata: solo 1 punto raccolto in tre giornate e un pesante -2 nella differenza reti (5 gol segnati, 7 subiti). La squadra guidata da Lopez sta pagando sia le difficoltà difensive sia la scarsa incisività sotto porta. In trasferta l’avvio è stato amaro, con una sconfitta nell’unica gara giocata lontano da casa. L’AlbinoLeffe arriva quindi a Trento con l’urgenza di invertire la rotta: senza una reazione immediata, il rischio di restare invischiati nei bassifondi della classifica diventa sempre più concreto.
Trento-Albinoleffe, probabili formazioni—
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Cappelletti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (VC), Giannotti; Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani
ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Baroni, Potop, Sottini; Garattoni, Agostinelli, Mandelli, Parlati, Ambrosini; Lombardi, Sarr. Allenatore: Giovanni Lopez
© RIPRODUZIONE RISERVATA