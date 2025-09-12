Trento-Albinoleffe: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Qui Trento

La formazione gialloblù arriva a questa sfida con un bilancio tutto sommato positivo: 4 punti in classifica frutto di una vittoria, un pari e una sconfitta. Il dato sui gol racconta di una squadra equilibrata (3 fatti e 3 subiti), anche se davanti al proprio pubblico non è riuscita a imporsi, incassando una battuta d’arresto al “Briamasco”. La squadra di Tabbiani ha mostrato spunti interessanti in attacco e una buona solidità generale: il match contro l’AlbinoLeffe rappresenta dunque un’occasione concreta per allungare il passo e scalare posizioni.