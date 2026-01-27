Trento-Besiktas: dove vedere l’Eurocup in Streaming e in TV

Trento-Besiktas: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurocup su Sisal, GoldBet e Lottomatica

All’il T Quotidiano Arena va in scena la sfida di Eurocup tra Dolomiti Energia Trento e Besiktas, valida per la sedicesima giornata del Gruppo B. Un confronto di alto livello tra due squadre stabilmente nelle zone nobili della classifica, separate da pochi punti ma accomunate da un ottimo momento di forma. Per Trento è un test importante per consolidare la propria posizione, mentre il Besiktas cerca continuità per difendere la vetta del girone.

Qui Trento — La Dolomiti Energia Trento attraversa un buon periodo in campo europeo. La squadra di Massimo Cancellieri è reduce da due vittorie consecutive in Eurocup, entrambe arrivate al termine di gare combattute e decise negli ultimi possessi. I successi contro Panionios in casa e Panevezys in trasferta hanno rafforzato fiducia e classifica, portando Trento al quarto posto del girone. Il rendimento offensivo è in crescita, così come la capacità di gestire i momenti chiave delle partite.

Qui Besiktas — Il Besiktas si presenta a Trento da capolista del Gruppo B e con un rendimento europeo di alto profilo. La formazione allenata da Dusan Alimpijevic arriva da tre vittorie consecutive in Eurocup, ottenute con ampi margini e prestazioni molto solide su entrambi i lati del campo. Il successo nello scontro diretto contro Bourg e la netta affermazione contro Buducnost confermano lo stato di forma di una squadra profonda, fisica e con grande continuità di rendimento, anche lontano da Istanbul.

