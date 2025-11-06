derbyderbyderby streaming Trento-Napoli: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming

Trento-Napoli, gara valida per la settima giornata della Serie A di Basket. Palla a due fissata alle 17:30 alla BLM Group Arena. Scopri come seguire la sfida di Serie A Trento-Napoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Trento-Napoli, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

TRENTO NAPOLI SERIE A DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Serie A Trento-Napoli in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Trento-Napoli” nella sezione Live Streaming.

    • I probabili quintetti di Trento-Napoli

    TRENTO - Jones, Aldridge, Steward, Jogela, Mawugbe.

    NAPOLI - Mitrou-Long, Bolton, Simms, Faggian, Caruso. Magro.

    Non perdere l’occasione di seguire Trento-Napoli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Lega A italiana di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Treviso-Napoli in streaming live gratis su Bet365!

