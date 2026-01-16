Il programma della 22ª giornata di Serie C – Girone A propone una sfida dal peso specifico elevato allo stadio Briamasco. Trento-Novara si affrontano con obiettivi differenti ma ugualmente urgenti: i padroni di casa vogliono blindare la zona playoff, mentre gli azzurri cercano punti fondamentali per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Fischio d’inizio fissato per sabato 17 gennaio alle ore 14:30.
Trento-Novara: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta TV
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.
Qui Trento—
Il Trento si presenta all’appuntamento in un momento positivo, stabilmente inserito nel gruppo playoff. La squadra di Luca Tabbiani ha costruito il proprio rendimento su un’identità ben definita, fatta di organizzazione, intensità e buone soluzioni offensive.
Davanti al pubblico amico, i gialloblù puntano a dare continuità a quanto mostrato finora, affidandosi soprattutto alla vena realizzativa di Capone, miglior marcatore stagionale con sei reti. Un successo permetterebbe al Trento di consolidare ulteriormente la propria posizione e guardare con fiducia alla seconda parte di campionato.
Qui Novara—
Situazione più complessa per il Novara, chiamato a interrompere una lunga astinenza dalla vittoria che dura ormai da due mesi. L’ultimo successo risale infatti al 16 novembre contro l’Alcione Milano. Un pareggio potrebbe già bastare per uscire momentaneamente dalla zona playout, ma l’obiettivo reale resta tornare a fare bottino pieno.
La squadra piemontese deve ancora fare a meno del bomber Da Graca, ma i segnali arrivati dalle ultime due gare – entrambe terminate in pareggio – lasciano intravedere un cambio di passo sotto la gestione Giuseppe Dossena. Maggiore compattezza, più responsabilità dei veterani e un atteggiamento finalmente propositivo: il Briamasco può rappresentare il vero punto di svolta.
Probabili formazioni—
Trento (4-3-3): Tommasi; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Giannotti, Fossati, Aucelli; Dalmonte, Capone, Pellegrini. Allenatore: Tabbiani
Novara (4-3-3): Boseggia; Valdesi, Lorenzini, Khailoti, Agymang; Arboscello, Ranieri, Di Cosmo; Ledonne, Lanini, Donadio. Allenatore: Dossena
© RIPRODUZIONE RISERVATA