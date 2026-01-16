derbyderbyderby streaming Trento-Novara: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta TV

Diretta TV e Streaming Gratis

Trento-Novara: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta TV

Atalanta U23-Casarano, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Trento-Novara: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Il programma della 22ª giornata di Serie C – Girone A propone una sfida dal peso specifico elevato allo stadio Briamasco. Trento-Novara si affrontano con obiettivi differenti ma ugualmente urgenti: i padroni di casa vogliono blindare la zona playoff, mentre gli azzurri cercano punti fondamentali per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Fischio d’inizio fissato per sabato 17 gennaio alle ore 14:30.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Trento-Novara:

  • Guarda ora Trento-Novara GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Trento-Novara in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Trento-Novara, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Trento-Novara: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    —  

    TRENTO NOVARA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Trento-Novara in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Trento

    —  

    Il Trento si presenta all’appuntamento in un momento positivo, stabilmente inserito nel gruppo playoff. La squadra di Luca Tabbiani ha costruito il proprio rendimento su un’identità ben definita, fatta di organizzazione, intensità e buone soluzioni offensive.

    Davanti al pubblico amico, i gialloblù puntano a dare continuità a quanto mostrato finora, affidandosi soprattutto alla vena realizzativa di Capone, miglior marcatore stagionale con sei reti. Un successo permetterebbe al Trento di consolidare ulteriormente la propria posizione e guardare con fiducia alla seconda parte di campionato.

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

    Qui Novara

    —  

    Situazione più complessa per il Novara, chiamato a interrompere una lunga astinenza dalla vittoria che dura ormai da due mesi. L’ultimo successo risale infatti al 16 novembre contro l’Alcione Milano. Un pareggio potrebbe già bastare per uscire momentaneamente dalla zona playout, ma l’obiettivo reale resta tornare a fare bottino pieno.

    La squadra piemontese deve ancora fare a meno del bomber Da Graca, ma i segnali arrivati dalle ultime due gare – entrambe terminate in pareggio – lasciano intravedere un cambio di passo sotto la gestione Giuseppe Dossena. Maggiore compattezza, più responsabilità dei veterani e un atteggiamento finalmente propositivo: il Briamasco può rappresentare il vero punto di svolta.

    Probabili formazioni

    —  

    Trento (4-3-3): Tommasi; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Giannotti, Fossati, Aucelli; Dalmonte, Capone, Pellegrini. Allenatore: Tabbiani

    Novara (4-3-3): Boseggia; Valdesi, Lorenzini, Khailoti, Agymang; Arboscello, Ranieri, Di Cosmo; Ledonne, Lanini, Donadio. Allenatore: Dossena

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Trento-Novara:

  • Guarda ora Trento-Novara GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Trento-Novara in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Trento-Novara, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Torino-Avellino streaming gratis basket: dove vedere la diretta tv live
    Manchester United-City, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

    © RIPRODUZIONE RISERVATA