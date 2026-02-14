Trento-Pro Patria: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Trento-Pro Patria in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 17:32)

La sfida tra Trento Calcio 1921 e Pro Patria, in calendario domenica 15 febbraio 2026 alle ore 17:30, si profila come un appuntamento di grande rilievo per entrambe le formazioni, seppur con obiettivi diametralmente opposti.

Dove vedere Trento-Pro Patria in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l'attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live.

Il momento delle due squadre — I gialloblù hanno finora raccolto 41 punti, frutto di 10 successi, 11 pareggi e 5 sconfitte, accompagnati da una differenza reti positiva di +9, con 36 gol realizzati e 27 concessi. Il rendimento tra le mura amiche rappresenta uno dei punti di forza della squadra: 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte certificano la solidità del Trento davanti al proprio pubblico e rendono il campo trentino uno dei più ostici del girone.

Decisamente più complessa la situazione della Pro Patria, che naviga nei bassifondi della classifica. I lombardi occupano la 19ª posizione con appena 16 punti, ottenuti attraverso 3 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte. Anche il dato realizzativo evidenzia le difficoltà della squadra, con 19 reti segnate a fronte di 47 subite. Lontano da casa, il rendimento è ancora più negativo: una sola vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Il match rappresenta quindi un’occasione importante per il Trento Calcio 1921, chiamato a consolidare la propria presenza in zona playoff, mentre per la Pro Patria ogni punto diventa fondamentale nel tentativo di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Per quanto riguarda i precedenti, l’ultimo confronto diretto si è chiuso sul 2-2, ma il bilancio recente sorride ai trentini: nelle ultime cinque sfide tra le due squadre, il Trento ha ottenuto una vittoria e quattro pareggi, con la Pro Patria ancora a secco di successi. Anche lo stato di forma attuale rafforza questo quadro: il Trento arriva da 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gare, mentre la Pro Patria ha raccolto soltanto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nello stesso arco temporale.