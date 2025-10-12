Il Girone A di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Trento e Pro Vercelli il prossimo lunedì 13 ottobre alle ore 20:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre, che si ritrovano in zone di classifica molto interessanti in ottica playoff. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Trento-Pro Vercelli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Trento-Pro Vercelli, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Trento-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match, in programma lunedì 13 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Si prospetta un match piuttosto equilibrato, perché i padroni di casa hanno collezionato finora 8 punti e si trovano al tredicesimo posto, mentre gli ospiti sono leggermente sopra con 12 punti e un settimo posto che lascia ben sperare. Ad ogni modo, sia Trento che Pro Vercelli dovranno fare una prestazione importante per cercare di uscire quantomeno imbattuti nei 90 minuti.
Le probabili formazioni di Trento-Pro Vercelli—
Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani
Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni
