Domenica 19 ottobre 2025, alle 16:00 va in scena il turno numero 3 della Serie A di Basket che metterà di fronte Trento e Tortona, due squadre che arrivano all'appuntamento della BLM Group Arena in maniera totalmente differente. Padroni di casa da una doppia sconfitta tra campionato ed Eurocup, ospiti invece imbattuti in campionato dopo i successi ottenuti con Milano e Treviso.
Trento-Tortona: dove vedere la Serie A di Basket in Tv e in Streaming LIVE
Qui Trento—
La Dolomiti Energia Trento arriva a questa sfida dopo una sconfitta esterna per 72-63 sul campo della Germani Brescia, una gara in cui la squadra di Cancellieri ha faticato a trovare continuità offensiva, soprattutto nel secondo tempo. In casa, però, i trentini restano una formazione solida: nelle ultime cinque partite al PalaTrento hanno coperto lo spread in quattro occasioni, dimostrando un rendimento casalingo in crescita.
Qui Tortona—
Il Derthona Basket si presenta invece con grande fiducia, reduce da un convincente successo per 107-95 contro il Nutribullet Treviso. La squadra di De Raffaele ha mostrato un attacco fluido e ben distribuito, con cinque giocatori in doppia cifra e un’eccellente percentuale da tre punti. Inoltre, i piemontesi hanno vinto otto degli ultimi dieci confronti diretti contro Trento, confermandosi un avversario storicamente ostico.
I probabili quintetti di Trento-Tortona—
TRENTO, probabile rooster: Aldridge, Jogela, Mawugbe, Steward, Jones. Coach: Matteo Cancellieri
TORTONA, probabile rooster: Christon, Candi, Severini, Daum, Cain. Coach: Marco Fioretti
