Lo streaming gratis della gara Trento-Ulm: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 10:06)

La serata di Eurocup di basket si accende alla Il T Quotidiano Arena, dove la Dolomiti Energia Trento ospita l’Ulm per una sfida cruciale del Girone B, valida per il Turno 18. La palla a due è fissata per martedì 10 febbraio alle ore 20:00, in un confronto diretto che mette in palio punti pesantissimi in chiave qualificazione.

Hai tre possibilità per guardare Trento-Ulm in streaming gratis:

La diretta di Trento-Ulm è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet.

Il momento delle due squadre — La Dolomiti Energia Trento, quinta nel Girone B con 10 vittorie e 7 sconfitte, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di difendere la propria posizione in zona playoff e sfruttare il fattore campo. La squadra trentina ha mostrato solidità e continuità nel corso della stagione e sa quanto questa sfida possa incidere sul prosieguo del cammino europeo.

L’Ulm, settimo con 10 vittorie e 7 sconfitte, si presenta a Trento con la necessità di fare risultato per restare agganciato al gruppo che lotta per la qualificazione. Gli ospiti sono una squadra giovane, intensa e capace di alzare il ritmo, pronta a giocarsi le proprie chance in una trasferta che si preannuncia impegnativa.