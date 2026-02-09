La serata di Eurocup di basket si accende alla Il T Quotidiano Arena, dove la Dolomiti Energia Trento ospita l’Ulm per una sfida cruciale del Girone B, valida per il Turno 18. La palla a due è fissata per martedì 10 febbraio alle ore 20:00, in un confronto diretto che mette in palio punti pesantissimi in chiave qualificazione.
La diretta streaming
Trento-Ulm streaming gratis: dove vedere la gara in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Trento-Ulm in streaming gratis:
Dove vedere Trento-Ulm in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Trento-Ulm è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione ideale per seguire l’Eurocup comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La Dolomiti Energia Trento, quinta nel Girone B con 10 vittorie e 7 sconfitte, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di difendere la propria posizione in zona playoff e sfruttare il fattore campo. La squadra trentina ha mostrato solidità e continuità nel corso della stagione e sa quanto questa sfida possa incidere sul prosieguo del cammino europeo.
L’Ulm, settimo con 10 vittorie e 7 sconfitte, si presenta a Trento con la necessità di fare risultato per restare agganciato al gruppo che lotta per la qualificazione. Gli ospiti sono una squadra giovane, intensa e capace di alzare il ritmo, pronta a giocarsi le proprie chance in una trasferta che si preannuncia impegnativa.
Per seguire lo streaming gratis di Trento-Ulm, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA