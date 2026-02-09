derbyderbyderby streaming Treviso-Milano Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la LBA

Treviso-Milano: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della LBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Match con obiettivi opposti in Serie A: il Nutribullet Treviso cerca punti salvezza e fiducia, mentre l’Olimpia Milano punta a restare agganciata al gruppo di testa. Palla a due alle 20:30, con pronostico che sorride agli ospiti.

Treviso proverà a sfruttare il fattore campo per interrompere la striscia negativa, mentre Milano arriva ferita da due sconfitte consecutive e con l’esigenza di reagire subito, ma galvanizzata dopo i successi in Eurolega.

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    Qui Treviso

    Qui Milano

