La sfida di Lega A Basket tra Treviso e Venezia si gioca domenica 8 marzo alle ore 17:00. Treviso è quindicesima in classifica con 3 vittorie e 15 sconfitte, situazione delicata che impone una reazione immediata per allontanarsi dalle zone più pericolose. Venezia, invece, è quarta con 13 vittorie e 5 sconfitte, pienamente in corsa per un piazzamento di vertice e determinata a non perdere terreno.
La diretta streaming
Treviso-Venezia streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Treviso-Venezia in streaming gratis:
Dove vedere Treviso-Venezia in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Treviso-Venezia è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Treviso-Venezia.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Treviso ha bisogno di aumentare intensità difensiva e precisione offensiva per restare in partita fino ai minuti finali.
Venezia punta su solidità, profondità del roster e gestione dei possessi chiave per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.
Per seguire lo streaming gratis di Treviso-Venezia, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA