Trieste-Galatasaray, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Scopri dove seguire la prossima giornata di Basket Champions League.

Lorenzo Maria Napolitano 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 21:02)

La Basket Champions League è appena iniziata, ma il calendario propone già match avvincenti e che potrebbero rivelarsi ricchi di sorprese. Tra questi, c'è senz'altro quello tra Trieste e Galatasaray, due squadre che hanno iniziato in modo significativamente diverso il proprio girone. La palla a due è in programma domani alle ore 21.00 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Dato che la stagione di BCE è iniziata davvero da poco è difficile tracciare un vero e proprio momento di forma. Ciò che possiamo fare in questa sede, invece, è sfogliare i risultati con cui le due formazioni approcciano al match. Trieste sicuramente non nel migliore dei modi, dato che arriva dalla sconfitta nel campionato italiano contro Napoli, mentre in ambito europeo ha perso contro il Wurzburg. Il Galatasaray, invece, ha vinto la sua sfida in BCE contro Igokea 94-82 ed in SuperLeague ha superato l'esame Petkim Sport mettendo a segno 80 punti e subendone 75.

I probabili quintetti di Trieste-Galatasaray — Trieste: Uthoff, Ramsey, Sissoko, Brown, Ruzzier.

Galatasaray: White, Cummings, Palmer, Oncel, Gillespie.