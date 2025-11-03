Trieste-Igokea streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di BCL

Lorenzo Maria Napolitano 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 20:32)

Ritorna la BCE e scende in campo Trieste. Martedì alle 20:30 i friulani affronteranno i bosniaci dell'Igokea. Le due squadre occupano i gradini più bassi del loro gradino, quindi vincere è una missione per poter continuare il proprio percorso europeo e non lasciare subito la competizione.

Come arrivano al match le due squadre — Il cammino europeo di Igokea e Trieste non è stato particolarmente esaltante fino ad ora. La squadra italiana è quarta nel suo girone e non ha vinto neanche una partita sulle tre disputate. La sfida, giunti a questo punto della stagione, servirà anche per misurare le ambizioni delle due squadre. D'altronde Igokea ha vino soltanto una partita in più, proprio contro Trieste nello scontro diretto terminato 91-76 in favore dei bosniaci.

I probabili quintetti di Trieste-Igokea — A Trieste arriva l'Igokea, che molto probabilmente scenderà in campo con lo stesso quintetto con cui ha già battuto Trieste, compiendo una scelta nel segno della continuità. Qualche dubbio, invece, potrebbe sorgere pensando all'ipotetico quintetto di partenza della squadra italiana, che oltre ad aver perso ben tre partite di fila non è minimamente riuscita ad impensierire i bosniaci nella sfida del 21 ottobre.

Trieste: Ramsey, Sissoko, Uthoff, Brown, Ruzzier.

Igokea: Bess, Popovic, Gavrilovic, Lewis, Milosavlevic.

