Trieste-Sassari: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Trieste-Sassari in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 gennaio - 16:30

La sfida tra Pallacanestro Trieste e Banco di Sardegna Sassari arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe le squadre, inserita nella 17ª giornata di campionato, subito dopo un turno – il sedicesimo – che, pur non avendo riservato scossoni in vetta alla classifica, ha fornito indicazioni molto utili sulle squadre di metà classifica e sulle dinamiche della stagione.

Il momento delle due squadre — Trieste si presenta al match dopo una sedicesima giornata difficile, chiusa con la sconfitta contro una Reyer Venezia solida e cinica, che ha interrotto il momento positivo dei giuliani e rallentato la loro corsa verso la zona playoff. Sassari, invece, arriva da un passo falso interno contro GeVi Napoli, un ko che ha confermato le difficoltà della squadra nel mantenere continuità, soprattutto nel girone di ritorno appena iniziato, evidenziando come la squadra fatichi a trovare ritmo costante nelle ultime settimane.

I numeri stagionali suggeriscono un incontro potenzialmente equilibrato: Trieste segna in media 83,8 punti a partita, concedendone 88,1, mentre Sassari produce 83,9 punti a fronte di 88,8 subiti. Le statistiche mettono in luce alcune fragilità difensive comuni a entrambe le formazioni e sottolineano quanto i risultati dipendano spesso dalle prestazioni dei propri esterni, capaci di cambiare volto a una partita in un attimo.

Il contesto generale lascia prevedere una gara dal peso specifico elevato, con implicazioni importanti sia per la lotta salvezza sia per la zona play-in, dove ogni punto può fare la differenza. I tifosi possono aspettarsi un match combattuto, intenso e ricco di tensione, dove concentrazione e lucidità nei momenti chiave potrebbero risultare decisive per l’esito finale.