Trieste-Trento: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Trieste-Trento in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 17:36)

Ci sono partite che arrivano nel momento ideale per capire se una stagione di Serie A sta davvero cambiando direzione. Pallacanestro Trieste e Aquila Basket Trento si affrontano il 14 marzo 2026 alle 20:30 al PalaTrieste, separate da appena una vittoria in classifica: i giuliani sono sul 10-9, mentre i trentini inseguono sul 9-11.

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Il momento delle due squadre — Le statistiche raccontano una situazione di grande equilibrio, anche se ottenuta con percorsi differenti: Trieste segna in media 84,4 punti a partita, Trento arriva a 85,9; i biancorossi però concedono 87,6 punti di media, mentre Trento si ferma a 84,8. Una sfida quindi da piena zona playoff, ma soprattutto da identità di squadra.

La 21ª giornata ha lasciato sensazioni contrastanti ma intense. Trieste è caduta nettamente a Reggio Emilia, 97-61, in una serata complicata che ha interrotto il momento positivo. Trento, invece, ha perso in casa contro Dinamo Sassari 96-99, ma al termine di una gara combattuta, rimasta in bilico fino all’overtime.