Il Girone A di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Triestina e Inter Under 23 , un confronto dal peso specifico molto diverso per le due squadre. La Triestina , ventesima con 1 punto , è chiamata a una prova di orgoglio per provare a invertire una stagione estremamente complicata, mentre l’ Inter Under 23 , quarta a 38 punti , punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Dove vedere Triestina-Inter Under 23 in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Triestina-Inter Under 23 è disponibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente di accedere alla visione senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.