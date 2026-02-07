derbyderbyderby streaming Triestina-Inter Under 23 streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Triestina-Inter Under 23: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Triestina e Inter Under 23, un confronto dal peso specifico molto diverso per le due squadre. La Triestina, ventesima con 1 punto, è chiamata a una prova di orgoglio per provare a invertire una stagione estremamente complicata, mentre l’Inter Under 23, quarta a 38 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Triestina-Inter Under 23 in streaming gratis:

Dove vedere Triestina-Inter Under 23 in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Triestina-Inter Under 23 è disponibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente di accedere alla visione senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un conto attivo

  • CercareTriestina-Inter Under 23 nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    La Triestina, fanalino di coda con 1 punto, sta vivendo una stagione estremamente difficile. La squadra di Geppino Marino cerca risposte soprattutto sul piano dell’atteggiamento, puntando sulla compattezza e sulla necessità di limitare i danni contro un avversario di alto livello.

    L’Inter Under 23, quarta con 38 punti, arriva a Trieste con l’obiettivo di continuare il proprio cammino nelle zone di vertice. La formazione di Stefano Vecchi si distingue per organizzazione e intensità, caratteristiche che la rendono una delle realtà più solide del girone.

    Le probabili formazioni di Triestina-Inter Under 23

    La Triestina dovrebbe confermare il 5-3-2, un modulo pensato per rafforzare la fase difensiva e ridurre gli spazi tra le linee, cercando poi di sfruttare le ripartenze per rendersi pericolosa.

    L’Inter Under 23 risponde con lo stesso 5-3-2, assetto che garantisce equilibrio e solidità, permettendo alla squadra nerazzurra di gestire il possesso e colpire con inserimenti centrali e sugli esterni.

    Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino

    Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi

