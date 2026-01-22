derbyderbyderby streaming Triestina-Lumezzane streaming gratis: dove vedere la Serie C in diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Triestina-Lumezzane: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Serie C col suo Girone A fa tappa allo Stadio Nereo Rocco per il match Triestina-Lumezzane, con fischio d’inizio fissato per venerdì 23 gennaio alle ore 20:30. Una sfida delicata per la Triestina, che cerca punti salvezza, mentre il Lumezzane punta a consolidare la propria posizione a centro classifica.

Hai tre possibilità per guardare Triestina-Lumezzane in streaming gratis:

Dove vedere Triestina-Lumezzane in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Triestina-Lumezzane” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    La Triestina, ultima con -2 punti, ha l’obiettivo di conquistare punti vitali per la salvezza e invertire la rotta in questo girone complicato. Geppino Marino conferma il 3-4-3, schema che punta su solidità difensiva e velocità sugli esterni, con Faggioli, Kljajic e Ionita come riferimenti offensivi.

    Il Lumezzane, decimo a 29 punti, arriva a Trieste per consolidare la propria posizione in classifica. Emanuele Troise schiera un 4-3-3 equilibrato, che punta su ampiezza e pericolosità in attacco, con Donnarumma, Ferro e Iori in avanti.

    Le probabili formazioni

    Le due squadre si presentano con moduli offensivi ma ben bilanciati, mirati a sfruttare le fasce e mantenere equilibrio tra difesa e attacco.

    Triestina (3-4-3): Matosevic, Moretti, Anzolin, D'Amore, Pedicillo, Crnigoj, Jonsson, Vicario, Kljajic, Faggioli, Ionita. Allenatore: Geppino Marino

    Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise

