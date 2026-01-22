La Serie C col suo Girone A fa tappa allo Stadio Nereo Rocco per il match Triestina-Lumezzane, con fischio d’inizio fissato per venerdì 23 gennaio alle ore 20:30. Una sfida delicata per la Triestina, che cerca punti salvezza, mentre il Lumezzane punta a consolidare la propria posizione a centro classifica.
La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.
Il momento delle due squadre—
La Triestina, ultima con -2 punti, ha l’obiettivo di conquistare punti vitali per la salvezza e invertire la rotta in questo girone complicato. Geppino Marino conferma il 3-4-3, schema che punta su solidità difensiva e velocità sugli esterni, con Faggioli, Kljajic e Ionita come riferimenti offensivi.
Il Lumezzane, decimo a 29 punti, arriva a Trieste per consolidare la propria posizione in classifica. Emanuele Troise schiera un 4-3-3 equilibrato, che punta su ampiezza e pericolosità in attacco, con Donnarumma, Ferro e Iori in avanti.
Le probabili formazioni—
Le due squadre si presentano con moduli offensivi ma ben bilanciati, mirati a sfruttare le fasce e mantenere equilibrio tra difesa e attacco.
Triestina (3-4-3): Matosevic, Moretti, Anzolin, D'Amore, Pedicillo, Crnigoj, Jonsson, Vicario, Kljajic, Faggioli, Ionita. Allenatore: Geppino Marino
Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise
