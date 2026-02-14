Triestina-Novara: lo streaming gratis del match di Serie C

Triestina e Novara si affrontano sabato 15 febbraio 2026 alle 14:30 al Nereo Rocco. Alabardati ultimi in classifica, Novara in lotta per evitare i play-out.

Stefano Sorce 14 febbraio - 18:34

Allo Stadio Nereo Rocco va in scena una sfida delicata del Girone A di Serie C. Triestina-Novara si affrontano in una partita che, pur con obiettivi diversi, pesa molto sul finale di stagione. Il match è in programma sabato 15 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.

Vuoi vedere Triestina-Novara in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Triestina-Novara sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Triestina-Novara in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La Triestina vive una stagione estremamente complicata. Gli alabardati occupano l’ultimo posto in classifica con appena 4 punti, frutto anche della penalizzazione inflitta a inizio campionato. La salvezza appare ormai irraggiungibile, ma la squadra di Marino è chiamata a onorare il torneo e a reagire dopo la pesante sconfitta contro il Renate nell’ultimo turno.

Situazione diversa per il Novara, che resta coinvolto nella lotta per evitare i play-out. I biancoazzurri arrivano da tre partite senza vittoria e cercano un successo che potrebbe rappresentare una svolta importante per allontanarsi dalla zona calda. La pressione è alta, ma l’obiettivo è ancora alla portata.

Triestina-Novara: probabili formazioni — Marino dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Matosevic tra i pali. In difesa spazio a Silvestro, Kosijer e Anzolin, mentre sulle fasce agiranno Tonetto e D’Amore. In mezzo al campo Jonsson e Voca avranno il compito di dare equilibrio. Sulla trequarti Pedicillo e Vicario supporteranno l’unica punta Faggioli. Il Novara dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Boseggia sarà il portiere, protetto dal terzetto difensivo formato da Cortese, Lorenzini e Cannavaro. Sugli esterni D’Alessio e Agyemang, con Collodel e Basso centrali. Alle spalle della punta Alberti agiranno Ledonne e Arboscello.

Triestina (3-4-2-1): Matosevic; Silvestro, Kosijer, Anzolin; Tonetto, Jonsson, Voca, D’Amore; Pedicillo, Vicario; Faggioli.

Novara (3-4-2-1): Boseggia; Cortese, Lorenzini, Cannavaro; D’Alessio, Collodel, Basso, Agyemang; Ledonne, Arboscello; Alberti.

Vuoi vedere Triestina-Novara in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Triestina-Novara sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA