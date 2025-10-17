Il Girone A di Serie C questo weekend offre un turno ricco di sfide interessanti, tra cui spicca la delicata gara tra Triestina e Pergolettese il prossimo sabato 18 ottobre alle ore 14:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per tutte e due le squadre, che vogliono migliorare la propria classifica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Triestina-PergoletteseGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Triestina-Pergolettese, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Triestina-Pergolettese in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Triestina-Pergolettese in diretta live. Il match, in programma sabato 18 ottobre alle ore 14:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa in una situazione molto delicata: la Triestina si trova a -8 punti a causa della penalizzazione e inevitabilmente deve sostare all'ultimo posto, sperando di fare sul campo una rimonta che avrebbe dell'incredibile. Per quanto concerne gli ospiti, sono 11 i punti collezionati finora che per il momento certificano il nono posto, in attesa che i prossimi impegni possano svelare di più sulle reali ambizioni della squadra. La Pergolettese potrà provare quindi un colpo esterno che potrebbe dare morale e maggiori convinzioni a tutta la squadra, oltre che punti preziosi.
Le probabili formazioni di Triestina-Pergolettese—
Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, D'Urso. Allenatore: Geppino Marino
Pergolettese (4-1-4-1): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Arini, Tomaselli, Careccia, Dore, Pessolani, Padalino. Allenatore: Giacomo Curioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA