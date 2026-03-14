Triestina-Pro Vercelli: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Triestina-Pro Vercelli in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 14 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 02:33)

Domenica 15 marzo 2026 alle 14:30 andrà in scena una partita importante del campionato di Serie C Girone A tra US Triestina e Pro Vercelli.

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Dove vedere Triestina-Pro Vercelli in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

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Il momento delle due squadre — La sfida rappresenta un passaggio delicato sia nella lotta per la salvezza sia per la corsa ai playoff. Le due squadre occupano posizioni differenti in classifica: la Triestina è ventesima con 25 punti, mentre la Pro Vercelli è tredicesima a quota 38.

La Triestina sta attraversando un periodo complicato, con risultati poco positivi nelle ultime gare: quattro sconfitte e un pareggio. La formazione allenata da Geppino Marino ha evidenziato problemi soprattutto in difesa, con 44 gol subiti in 32 partite e 32 segnati. In casa il rendimento è stato discreto, con 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, segno di una certa competitività davanti al proprio pubblico, anche se le prestazioni recenti non sono state brillanti.

La Pro Vercelli, guidata da Michele Santoni, ha invece vissuto un campionato piuttosto irregolare: 11 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte. In trasferta ha raccolto risultati limitati, vincendo solo 4 volte su 15 incontri, ma ha dimostrato di poter tenere testa a squadre dello stesso livello. Nell’ultimo confronto diretto ha avuto la meglio con un netto 3-1, un risultato che potrebbe pesare anche dal punto di vista psicologico nella sfida di domenica.