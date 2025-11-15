Triestina-Trento in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 01:56)

Sabato 15 Novembre 2025 alle 20:30, il Nereo Rocco di Trieste ospita uno degli incontri più attesi del Girone A di Serie C: Triestina contro Trento. Un match che promette intensità e tattica, con due squadre in momenti di forma decisamente opposti. Scopri come seguire la sfida di Serie C Triestina-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Con Bet365 puoi seguire Triestina-Trento in streaming live. La diretta è disponibile per utenti registrati con accesso a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori.

Qui Triestina — Triestina attraversa una fase complessa. La squadra guidata da Attilio Tesser non è riuscita a invertire la rotta: tre sconfitte consecutive e qualche problema extra-campo pesano sul morale del gruppo. Il tecnico cercherà di ricompattare la squadra e di dare stabilità alla retroguardia.

Qui Trento — Al contrario, Trento arriva al match in grande forma. Gli ospiti, allenati da Tabbiani, hanno ottenuto due successi consecutivi contro Ospitaletto e Virtus Verona e puntano a consolidare la loro posizione nella zona playoff. L’entusiasmo e la fiducia sembrano essere dalla loro parte, e la trasferta di Trieste sarà un banco di prova importante.

Triestina-Trento, probabili formazioni — Tesser schiera un 3-4-3 con Matosevic tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Malomo, Cappelletti e Moretti, mentre la linea di centrocampo vedrà Celeghin, Minesso, Gunduz e Petrasso garantire copertura e spinta offensiva. In attacco, il tridente formato da Redan, Vertainen e Lescano proverà a creare pericoli costanti alla difesa avversaria.

Trento risponde con un classico 4-3-3. Russo in porta, con la linea difensiva composta da Vitturini, Saporetti, Trainotti e Fabbri. A centrocampo, Di Cosmo, Sangalli e Vaglica dovranno gestire il gioco e dettare i tempi. Il tridente offensivo Anastasia, Petrovic e Pasquato rappresenta il pericolo principale per la retroguardia triestina, grazie alla loro mobilità e capacità di finalizzare.

TRIESTINA (3-4-3): Matosevic; Malomo, Cappelletti, Moretti; Celeghin, Minesso, Gunduz, Petrasso; Redan, Vertainen, Lescano. Allenatore: Attilio Tesser

TRENTO (4-3-3): Russo; Vitturini, Saporetti, Trainotti, Fabbri; Di Cosmo, Sangalli, Vaglica; Anastasia, Petrovic, Pasquato. Allenatore: Luca Tabbiani

Vis Triestina-Trento sarà disponibile in diretta streaming su Bet365.