Triestina-Virtus Verona: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

Triestina-Virtus Verona, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 28 marzo - 01:30

La sfida del Nereo Rocco non ha nulla da chiedere: il destino di Triestina e Virtus Verona è già deciso. I padroni di casa sono già ufficialmente retrocessi in Serie D, mentre gli ospiti sono già sicuri di prendere parte ai play-off. Calcio d'inizio fissato alle 17:30.

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Qui Triestina — La Triestina è ultima in classifica con appena 6 punti, condizionata dalla penalizzazione di 23 punti che ha di fatto compromesso la stagione. La squadra non vince da otto partite (2 pareggi e 6 sconfitte) e arriva dal pareggio per 2-2 sul campo del Trento dopo il ko interno contro la Pro Vercelli (2-3). Nonostante tutto, in casa sul campo aveva raccolto 22 punti in 16 gare, segno di un rendimento meno negativo rispetto alla classifica.

Qui Virtus Verona — La Virtus Verona attraversa un momento altrettanto delicato, con una striscia aperta di 15 partite senza vittorie che la tiene in piena zona playout. Nelle ultime uscite sono arrivati il pareggio per 2-2 contro il Renate e la sconfitta per 3-1 contro l’Albinoleffe, dopo i ko con Novara (0-2) e Trento (0-1). In trasferta il rendimento resta fragile, con 13 punti in 16 partite e ben 9 sconfitte.

Triestina-Virtus Verona, probabili formazioni — Triestina (3-4-1-2): Matosevic; Anzolin, Silvestri, Tonetto; Pedicillo, Jonsson, Voca, Vicario; D’Urso; Faggioli, Vertainen.

Virtus Verona (4-2-3-1): Sibi; Daffara, Toffanin, Munaretti, Saiani; Bassi, Fiorin; Fanini, Caia, Amadio; Fabbro.