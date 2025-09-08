L’undicesima giornata della Division de Honor in Paraguay mette di fronte lo Sportivo Trinidense e lo Sportivo Ameliano allo stadio Martin Torres. Due squadre con cammini diversi ma accomunate dallo stesso obiettivo: guadagnare punti preziosi per dare una svolta alla propria stagione. La gara è in programma lunedì 8 settembre alle ore 23.30.

Il momento delle due squadre

Il “Triqui” vive una fase altalenante: nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. Tuttavia, l’ultimo turno ha fatto emergere criticità evidenti, con il pesante 0-3 contro il Tembetary, che ha messo in luce le fragilità difensive e la difficoltà nel mantenere continuità in attacco contro avversari organizzati. Nonostante ciò, la classifica premia un rendimento discreto, frutto di partite gestite con ordine e risultati spesso di misura. I padroni di casa si trovano attualmente al quarto posto con 17 punti.