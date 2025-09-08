L’undicesima giornata della Division de Honor in Paraguay mette di fronte lo Sportivo Trinidense e lo Sportivo Ameliano allo stadio Martin Torres. Due squadre con cammini diversi ma accomunate dallo stesso obiettivo: guadagnare punti preziosi per dare una svolta alla propria stagione. La gara è in programma lunedì 8 settembre alle ore 23.30.
Il momento delle due squadre—
Il “Triqui” vive una fase altalenante: nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. Tuttavia, l’ultimo turno ha fatto emergere criticità evidenti, con il pesante 0-3 contro il Tembetary, che ha messo in luce le fragilità difensive e la difficoltà nel mantenere continuità in attacco contro avversari organizzati. Nonostante ciò, la classifica premia un rendimento discreto, frutto di partite gestite con ordine e risultati spesso di misura. I padroni di casa si trovano attualmente al quarto posto con 17 punti.
La V Azulada occupa l’undicesimo posto, con 8 punti, e arriva con un rendimento più modesto: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stata in Coppa del Paraguay, con lo 0-0 contro il 12 de Junio, poi trasformato in vittoria ai rigori. Questo risultato conferma i limiti offensivi della squadra, che però compensa con attenzione difensiva e prudenza tattica. Con pochi gol segnati ma anche una media bassa di reti subite, l’Ameliano si affida alla solidità e alla gestione dei momenti della partita.
Le probabili formazioni di Trinidense-Ameliano—
TRINIDENSE (4-4-2): Dufour, Canete, Vera, Benitez, Melgarejo, Roman, De la Cruz, Viera, Zarza, Camacho, Romero Gonzalez. Allenatore: Arrua
AMELIANO (4-4-2): Martinez Irala, Gonzalez, Baez, Valdez, Barrientos, Lezcano, Samudio, Moreira, Vera, Salazar, Sarquis, Allenatore: Garcia
