Nord gelido, classifica rovente: Tromso-Brann, in programma mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 19:00, è una di quelle partite dove la differenza di momento può pesare più della storia. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TROMSO-BRANN SU BET365

Dove vedere Tromso-Brann in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Tromso non sta solo vincendo: sta convincendo. Primo posto, imbattuto e con una solidità difensiva che in questo avvio di stagione fa la differenza. Due gol subiti in sette partite non sono un caso, ma il risultato di un sistema che funziona. La squadra ha trovato equilibrio tra compattezza e capacità offensiva. Non domina sempre il possesso, ma quando attacca è concreta. Giocatori come Hjertøe-Dahl e Aasen Larsen stanno facendo la differenza sotto porta, mentre Yttergaard Jenssen dà qualità e visione al centrocampo. In casa, poi, il Tromso alza ulteriormente il livello: ritmo, aggressività e capacità di indirizzare subito le partite. Se parte forte, diventa difficile da fermare.

Il Brann arriva invece con una classifica complicata e una continuità che non c’è. Solo una vittoria in campionato e una difesa che concede troppo per competere a questo livello. Il dato curioso è il possesso palla: alto, ma spesso sterile. Il Brann costruisce, gira palla, ma fatica a trasformare tutto questo in occasioni davvero pericolose. E quando perde equilibrio, paga. In attacco qualcosa si muove, con Thorsteinsson e Holm capaci di trovare la giocata, ma manca continuità. In trasferta, inoltre, la squadra soffre ancora di più, soprattutto contro avversari organizzati.

Le probabili formazioni di Tromso-Brann

Il Tromso dovrebbe confermare un 5-3-2 molto compatto, con Haugaard tra i pali e una difesa solida guidata da Skjaervik. A centrocampo, Yttergaard Jenssen sarà il riferimento tecnico, mentre davanti Hjertøe-Dahl e Aasen Larsen formeranno la coppia offensiva.

Il Brann risponde con un 4-3-3 più offensivo, con Nilsen in porta e una linea difensiva che dovrà reggere l’urto. In attacco, Thorsteinsson, Holm e Mathisen saranno chiamati a sfruttare le poche occasioni.

Tromso (5-3-2): Haugaard; Skjaervik, Guddal, Kinteh, Cornic, Warneryd; Nyhammer, Yttergaard Jenssen, Hjertøe-Dahl; Olden Larsen, Aasen Larsen

Brann (4-3-3): Nilsen; De Roeve, Pallesen Knudsen, Pedersen, Soltvedt; Ingason, Soerensen, Horn Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson.

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