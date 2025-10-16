Gara importante per consolidare la vetta dei padroni di casa: gli ospiti, sicuramente non favoriti, cercando il colpo esterno clamoroso

Il momento delle due squadre — È la classica sfida tra Davide e Golia, perché i padroni di casa sono meritatamente primi in classifica con 20 punti: il Troyes vince e convince, offrendo trame di gioco interessanti e avendo dalla sua anche una buona solidità difensiva. Dall'altro lato ci sono gli ospiti in un momento di grande difficoltà: il Bastia è ultimo con soli 4 punti e certamente dovrà cercare di invertire questo trend per evitare che un inizio difficile possa compromettere anche il resto della stagione, con lo spettro della retrocessione già molto vicino.

Le probabili formazioni di Troyes-Bastia — Troyes (4-1-4-1): Lemaitre, Titi, Monfray, Gozzi, Boura, Diop, Ifnaoui, Mille, Adeline, Assoumou, Bentayeb. Allenatore: Stephane Dumont

Bastia (5-4-1): Placide, Bohnert, Ariss, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Boutrah, Janneh, Janneh, Ducrocq, Sebas, Aiki. Allenatore: Benoit Tavenot