La Coppa di Francia continua con gli ottavi di finale e propone Troyes-Lens , in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00 . Sfida secca, novanta minuti (più eventuali supplementari) per conquistare l’accesso ai quarti. Il Lens parte favorito per qualità e profondità della rosa, ma il Troyes , spinto dal fattore campo, proverà a giocarsi le proprie chance senza pressioni.

Dove vedere Troyes-Lens in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Troyes-Lens è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.