La Coppa di Francia continua con gli ottavi di finale e propone Troyes-Lens, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00. Sfida secca, novanta minuti (più eventuali supplementari) per conquistare l’accesso ai quarti. Il Lens parte favorito per qualità e profondità della rosa, ma il Troyes, spinto dal fattore campo, proverà a giocarsi le proprie chance senza pressioni.
La diretta streaming
Troyes-Lens diretta tv live e formazioni: dove guardare lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Troyes-Lens in streaming gratis:
Dove vedere Troyes-Lens in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Troyes-Lens è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Troyes di Stephane Dumont si presenta con il 4-4-2, assetto equilibrato che punta su compattezza e ripartenze. Molto passerà dal lavoro in mezzo al campo di Diop e dalla capacità offensiva del tandem Adeline-Idrissy.
Il Lens, guidato da Pierre Sage, risponde con il 3-4-2-1, modulo ormai collaudato. La qualità tra le linee di Thauvin e Saïd e la fisicità di Edouard rappresentano le principali armi offensive, mentre Fofana guida la difesa a tre.
Le probabili formazioni di Troyes-Lens—
Confermate le scelte tattiche della vigilia per una gara che promette intensità e ritmo.
Troyes (4-4-2): Lemaitre, Boura, Gozzi, Monfray, Titi, Assoumou, Diop, Mille, Ifnaoui, Adeline, Idrissy. Allenatore: Stephane Dumont
Lens (3-4-2-1): Risser, Baidoo, Sarr, Fofana, Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol, Thauvin, Saïd, Edouard. Allenatore: Pierre Sage
