Tunisia-Namibia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Nei confronti diretti tra le due selezioni, la squadra di casa ha un leggero vantaggio. Nei quattro scontri ufficiali disputati, i nordafricani contano due vittorie, gli ospiti una, e un pareggio.

Nel penultimo turno delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026, la Tunisia ospita la Namibia in una sfida che potrebbe consolidare definitivamente la leadership del gruppo H. L'appuntamento è fissato per lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 15:00, con le Aquile di Cartagine pronte a confermare il proprio dominio dopo un percorso quasi impeccabile, mentre i Brave Warriors proveranno a complicare i piani della capolista e a chiudere in bellezza una fase di qualificazione fatta di alti e bassi.

Dove vedere Tunisia-Namibia in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del 13 ottobre 2025 comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Tunisia-Namibia in diretta live.

Il momento delle due squadre — La Tunisia si conferma tra le nazionali più solide e costanti del continente. La squadra guidata da Hatem Trabelsi ha saputo combinare organizzazione difensiva e talento offensivo, dominando il girone senza concedere nulla agli avversari: 19 gol segnati e 0 subiti. Il recente 6-0 rifilato a Sao Tomè è solo l’ennesima dimostrazione di forza di un gruppo compatto e consapevole, capace di adattarsi a qualsiasi tipo di avversario. In casa, i tunisini sono una vera fortezza: quattro vittorie su quattro incontri, tutte senza subire reti. Trabelsi ha trovato un equilibrio perfetto tra esperienza e gioventù, con un collettivo che riesce a mantenere intensità e disciplina per tutti i 90 minuti.

La Namibia, dal canto suo, sta cercando continuità dopo un cammino altalenante. Con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, la nazionale allenata da Ricardo Mannetti ha mostrato buone potenzialità ma anche limiti evidenti, soprattutto quando gioca lontano da casa. Il rendimento esterno, infatti, parla chiaro: solo una vittoria in tre trasferte e diversi problemi difensivi emersi con il passare delle giornate. La recente battuta d’arresto contro la Liberia (3-1) ha messo in luce le difficoltà della retroguardia, che ora si troverà davanti l’attacco più prolifico del girone. Per la Namibia sarà fondamentale mantenere compattezza e approfittare delle ripartenze per tentare di sorprendere i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Tunisia-Namibia — Tunisia (4-1-4-1): Dahmen, Valery, Meriah, Talbi, Abdi, Skhiri, Sliti, Belhadj, Saad, Gharbi, Chaouat. Allenatore: Trabelsi.

Namibia (4-4-2): Ndisiro, Kamberipa, Hambira, Katua, Hanamub, Leevi, Stephanus, Petrus, Hotto, Amutenya, Shalulille. Allenatore: Benjamin.