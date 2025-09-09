Turchia-Polonia: dove vedere l’EuroBasket in diretta tv e in streaming LIVE

Si affrontano i turchi, che sembrano avere più soluzioni offensive, ed i polacchi che però hanno già dimostrato di non mollare mai. Sengun potrebbe spostare gli equilibri, mentre Loyd e Ponitka potrebbero continuare a stupire

Stefano Sorce 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 11:14)

L’EuroBasket 2025 entra nella fase più calda e martedì 9 settembre è in programma una sfida da dentro o fuori. Alle 16:00, con teatro la Xiaomi Arena di Riga (Lettonia), si affrontano Turchia e Polonia, due nazionali che hanno dovuto faticare per strappare il pass ai quarti, ma che ora non hanno intenzione di fermarsi.

Dove vedere Turchia-Polonia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Turchia-Polonia, in programma martedì 9 settembre alle ore 16. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming attraverso le piattaforme DAZN, SkyGo e NOW Tv.

Il momento delle due squadre — Il cammino della selezione allenata da Ergin Ataman non è stato lineare. Agli ottavi i turchi hanno dovuto sudare più del previsto contro la Svezia, chiudendo la partita sul punteggio di 85-79. Dopo un primo tempo deludente, chiuso sotto di cinque lunghezze, la squadra ha cambiato marcia nel terzo quarto trovando ritmo e solidità difensiva. Il protagonista assoluto è stato Alperen Sengun, centro degli Houston Rockets, autore di 24 punti e capace di caricarsi i compagni sulle spalle nei momenti più delicati. Importanti anche i contributi di Cedi Osman (17 punti) ed Ercan Osmani (14).

Domenica la Polonia di Igor Milicic ha eliminato la Bosnia-Erzegovina con l’80-72 finale. Anche per i polacchi la gara era iniziata male, con un primo quarto da dimenticare (14-23). Pian piano però la squadra ha rimesso insieme i pezzi, sfruttando la giornata di grazia di Jordan Loyd (28 punti) e l’esperienza di Mateusz Ponitka (19 punti). La rimonta è stata completata con grande personalità nella ripresa, dimostrando carattere e capacità di gestione nei momenti cruciali.

I probabili quintetti base di Turchia-Polonia — TURCHIA: (Probabile rooster iniziale): Larkin, Osman, Osmani, Sengun, Sipahi. Coach: Ataman.

POLONIA: (Probabile rooster iniziale): Balcerowski, Laczynski, Loyd, Ponitka, Sokolowski. Coach: Milicic