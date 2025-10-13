derbyderbyderby streaming Turk Telekom-Buducnost, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Continua la Eurocup, una delle principali competizioni di basket d'Europa. Il calendario ci mette di fronte alla terza giornata, che propone diverse partite interessanti ed avvincenti: tra queste, quella tra Turk Telekom e Buducnost, due squadre che devono subito rialzare la testa dopo aver iniziato un po' affannosamente il campionato. La palla a due è prevista domani alle 18:00 e la sfida potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

Dato che la competizione è iniziata da appena due giornate, è difficile delineare un vero e proprio momento di forma. In questa sede l'unica cosa che si può fare è sfogliare i risultati con cui le due formazioni si presentano alla sfida. Il Buducnost arriva con una vittoria ed una sconfitta, dunque due punti conquistati. Il primo ed unico successo al momento è arrivato nel match inaugurale, in cui ha battuto i London Lions 86-59. Turk Telekom, invece, rientra nelle sole cinque squadre della competizione ad aver perso entrambe le partite, senza strappare punti. La prima sconfitta è arrivata contro l'Ulm, mentre la seconda del Bourg.

 

I possibili quintetti di Turk Telekom e Buducnost

Turk Telekom: Simonovic, Usher, Kosut, Smith, Ozdemiroglu.

Buducnost: Boutellie, Tanaskovic, Boutsiele, Sulaimon, Ferrell.

