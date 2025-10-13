Turk Telekom-Buducnost, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Scopri dove seguire la terza giornata di EuroCup.

Lorenzo Maria Napolitano 13 ottobre 2025

Continua la Eurocup, una delle principali competizioni di basket d'Europa. Il calendario ci mette di fronte alla terza giornata, che propone diverse partite interessanti ed avvincenti: tra queste, quella tra Turk Telekom e Buducnost, due squadre che devono subito rialzare la testa dopo aver iniziato un po' affannosamente il campionato. La palla a due è prevista domani alle 18:00 e la sfida potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Dato che la competizione è iniziata da appena due giornate, è difficile delineare un vero e proprio momento di forma. In questa sede l'unica cosa che si può fare è sfogliare i risultati con cui le due formazioni si presentano alla sfida. Il Buducnost arriva con una vittoria ed una sconfitta, dunque due punti conquistati. Il primo ed unico successo al momento è arrivato nel match inaugurale, in cui ha battuto i London Lions 86-59. Turk Telekom, invece, rientra nelle sole cinque squadre della competizione ad aver perso entrambe le partite, senza strappare punti. La prima sconfitta è arrivata contro l'Ulm, mentre la seconda del Bourg.

I possibili quintetti di Turk Telekom e Buducnost — Turk Telekom: Simonovic, Usher, Kosut, Smith, Ozdemiroglu.

Buducnost: Boutellie, Tanaskovic, Boutsiele, Sulaimon, Ferrell.