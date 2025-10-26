T’Wolves-Indiana Pacers, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 26 ottobre - 00:00

Minnesota T'Wolves e Indiana Pacers sono tra le squadre migliori della scorsa stagione Nba. I Pacers sono andati vicinissimo al titolo, mentre Edwards e compagni hanno concluso la post season in finale di Conference, contro gli Oklahoma City Thunder. Dopo una grande annata, le luci dei riflettori sono tutte per loro. Riusciranno a mantenere le aspettative? Non perdere neanche un minuto di questa entusiasmante sfida, che andrà in scena lunedì 27 ottobre a mezzanotte in punto. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

T'Wolves-Indiana Pacers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra T'Wolves-Indiana Pacers, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers” nella sezione Live Streaming.

Com’è finita l’ultima stagione — Indiana e T'Wolves sono le grandi rivelazioni della scorsa stagione. Minnesota si sta confermando ad alti livelli già da diverso tempo, forte del nuovo volto della Nba, Anthony Edwards. La stagione dei T'Wolves è iniziata con una vittoria, ma si presentano al match con una sconfitta per mano dei Los Angeles Lakers, che hanno archiviato la pratica grazie ad una super prestazione di Luka Doncic. Indiana invece, per infortunio, dovrà fare a meno di Tyrese Haliburton per diverso tempo.

I probabili quintetti di T'Wolves-Indiana Pacers — Antonhy Edward è pronto a prendere per mano la sua squadra e portarla nuovamente in alto. Bisogna capire, quest'anno, quanto in alto. Con uno dei roster più completi di tutta la Nba i T'Wolves si candidano ad una stagione da protagonista, e sono senz'altro i favoriti contro i finalisti dello scorso anno, che non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Minnesota Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert.

Indiana Pacers: Andrew Nembhard, Benedict Mathurin, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Isaiah Jackson.

Non perdere Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers, tra le sfide più affascinanti del weekend di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.