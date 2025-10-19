Udine-Brescia: dove vedere la Serie A di Basket in Tv e in Streaming LIVE

Segui Udine-Brescia: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la gara in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 09:40)

Domenica 19 ottobre 2025, alle 20:30 va in scena il posticipo domenicale serale della terza giornata della Serie A di Basket che metterà di fronte Udine e Brescia. Due squadre agli antipodi: padroni di casa, neopromossi dalla A2, sono stati sconfitti nelle prime due gare stagionali da Trapani e Reggio Emilia, nonostante abbiano reso la vita difficile ai rispettivi avversari; ospiti, invece, rigenerati dopo il ko in Supercoppa italiana con Milano e vittoriosi su Treviso e Trento. Scopri come seguire Udine-Brescia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Udine — L’APU Udine si presenta all’appuntamento ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Serie A. Dopo due sconfitte consecutive, la neopromossa friulana sta pagando il salto di categoria, soprattutto nella gestione dei finali di gara e nella continuità difensiva.

Coach Vertemati sta cercando di trovare il giusto equilibrio tra l’entusiasmo dei nuovi arrivati e l’esperienza di giocatori come Bendzius e Dawkins, chiamati a guidare il gruppo in un momento delicato. Al PalaCarnera, il supporto del pubblico potrebbe rappresentare un fattore importante per invertire la rotta e conquistare i primi punti.

Qui Brescia — La Germani Brescia, invece, arriva a Udine in piena fiducia dopo un avvio perfetto di stagione. Due vittorie in altrettante gare e la consapevolezza di essere una delle squadre più solide del campionato.

Il gruppo di coach Magro ha mostrato una pallacanestro equilibrata e ben organizzata, con Bilan dominante sotto canestro e il trio Della Valle–Ndour–Ivanovic capace di alternare talento e concretezza. L’obiettivo è confermarsi anche in trasferta e dare continuità a un rendimento da alta classifica.

I probabili quintetti di Udine-Brescia — UDINE, probabile rooster: Dawkins, Bendzius, Mekowulu, Brewton, Calzavara. Coach: Adriano Vertemati

BRESCIA, probabile rooster: Rivers, Ndour, Bilan, Della Valle, Ivanovic. Coach: Alessandro Magro

